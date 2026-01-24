VIDEO / Kovačeva Borussia uvjerljivo svladala Juranovićev Union i smanjila zaostatak za Bayernom

Podijeli :

U 19. kolu njemačke Bundeslige Borussia Dortmund Nike Kovača gostovala je u Berlinu kod Uniona te je upisala pobjedu od 3:0 i smanjila zaostatak za Bayern Munchenom koji je upisao prvi poraz sezone u Bundesligi.

Nešto bolja je bila Borussia u prvom dijelu, ali osim tog pogotka iz kaznenog udarca u 10. minuti koji je realizirao Emre Can, nisu imali većih prilika. Ono što je zanimljivo je da je to Canu bio 18. kazneni udarac u profesionalnoj karijeri te je svaki uspješno realizirao. Jedina dva promašaja stigla su u amaterskom rangu. 2013. godine promašio je s 11 metara u Regionalligi Bayern dok je 2011. neuspješan bio protiv Češke na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina.

U drugom dijelu su ponovno brzo došli do gola, ovaj put još brže nego u prvom dijelu. Trebali su čekati samo osam minuta, a onda je u 53. minuti Nico Schlotterbeck pogodio nakon ubacivanja Ryersona iz kornera. Do kraja susreta još je zabio i Max Beier.

Nijemac je u 84. minuti zabio na asistenciju Jobea Bellinghama te je tako postavio konačnih 3:0 za Dortmund.

Ovom pobjedom Borussia je smanjila zaostatak za Bayernom na jednoznamenkastih -8 dok je Union Berlin sada deveti u Bundesligi. Za domaću momčad Josip Juranović je igrao do 66. minute, a Marina Ljubičića nije bilo ni na klupi. Bivši igrač Hajduka bi prema pisanju njemačkih medija trebao prijeći u Schalke 04.

