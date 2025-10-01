Kovačeva Borussia porazila Bilbao, Gvardiol asistirao u remiju Cityja

Podijeli :

Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača i dalje ne zna za poraz u novoj sezoni. U drugom kolu Lige prvaka porazili su Athletic Bilbao koji je u lošoj formi. Njemačka momčad upisala je pobjedu rezultatom 4:1. Pobjedu nije upisao Joško Gvardiol. Hrvatski stoper asistirao je u remiju Manchester Cityja protiv Monaca u gostima.

Borussia je povela u 28. minuti preko Svenssona da bi u 50. Chukwuemeka zabio za 2:0. Smanjio je Bilbao a 2:1 preko Guruzete, ali do kraja susreta su Kovačeve trupe preko Guirassyja i Brandta došli do pobjede 4:1.

Tako na kontu nakon dva kola imaju četiri boda.

Toliko ima i Manchester City koji je nakon pobjede protiv Sportinga remizirao na gostovanju kod Monaca. Poveo je City preko Haalanda kojemu je asistirao Gvardiol. Brzo je Monaco izjednačio preko Tezea prije nego li je Haaland zabio za novo vodstvo.

Ipak, Monaco se na kraju spasio kaznenim udarcem Erica Diera te je tako osvojio svoj prvi bod u Ligi prvaka ove godine.