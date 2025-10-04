VIDEO / Jeličić za SK: Dalić sigurno ima Dinamove igrače na radaru, a Bobanova čistka pun je pogodak

Podijeli :

U studiju Sport Kluba u emisiji JutroSK ove subote gostovao je poznati hrvatski trener Dinko Jeličić.

Jeličić je u razgovoru s voditeljicom Hanom Cvijanović komentirao Dinamove izvedbe u Europa ligi, prve poteze Zvonimira Bobana u Maksimiru, Hajduk i reprezentaciju Hrvatske.

“Dinamo je autoritativno ušao u Europu i s dvije utakmice pokazao se kao jedan od najozbiljnijih kandidata za prolazak u sljedeću fazu. Ovo do sada je jako zadovoljavajuće, kvalitetna igra i gard ozbiljne europske momčadi”, počeo je Jeličić, bivši trener Sesveta, Rudeša, Gorice, Kustošije i Al Nassra, gdje je jedno vrijeme bio trener Cristianu Ronaldu.

Fener, Maccabi?

“Protiv Fenerbahčea je Dinamo pokazao veliku razinu ozbiljnosti. Meni osobno je ta utakmica bila za nijansu bolja zbog kvalitete protivnika. Odabrana je dobra taktika i dobro je analiziran suparnik, Dinamo je iskažnjavao propuste Fenera i bio stabilan tijekom cijele utakmice. Protiv Maccabija se Dinamo također postavio ozbiljno, sve čestitke jer odigrali su dvije vrhunske utakmice.”

S Bobanom je došao i val velikih promjena.

“Bilo je jasno da se moraju napraviti rezovi u klubu i momčadi. Zvone je odlučio sve prerezati i napraviti veliku čistku u svim segmentima. Pokazuje se to kao pogodak. Napravili su odličan posao jer su doveli velik broj kvalitetnih igrača i složili dvije ozbiljne momčadi koje mogu biti konkurentne na svim frontovima. Uz karakterni segment, koji su također pogodili, a to je prošle sezone bio jedan od problema. Čini mi se da nisu ni blizu maksimuma, bit će još bolji i Dinamo je u ovom trenutku najveći favorit za titulu u Hrvatskoj.”

Koga biste posebno izdvojili od novih igrača?

“Ljubičić je momak koji uz to što radi bazični posao veznjaka s fenomenalnim trkačkim sposobnostima i navikom ulaska u prostor, pokazuje i realizatorske sposobnosti. Čini mi se da je karakterno jedan od vođa momčadi. Zajc također ima fenomenalan pedigre, Bennacer sigurno kad uhvati pravi ritam bit će još kvalitetniji, pa Beljo pa Lisica i Valinčić koji se po toj strani pokazuju kao najopasniji igrači jer puno toga ide preko njih. Za sada nije promašeno ni s jednim novim igračem. I Villar je klasan igrač pa trener može birati između veznih igrača različitih profila.”

Mario Kovačević?

“Uvijek sam na tragu da klub, ako ima strategiju i želi razvijati prepoznatljivu filozofiju, sukladno tome mora birati trenera. Boban je naglasio da želi dominantan i ofenzivan Dinamo u formaciji s četvoricom u obrani, da smjernica bude Barcelona. Kovačević već dugi niz godina pokazuje kvalitetu, gdje god je radio ostavio je trag i momčadi su igrale u tom smjeru. On je došao u fenomenalnom trenutku za njega i za klub, imao je dovoljno vremena posložiti i usmjeriti momčad kako žele igrati.”

Hajduk?

“Hrvatska javnost uvjerila se u kvalitete trenera Garcije. On je u dva navrata pokazao ovo što sam rekao u smislu stila igre i prepoznatljivosti. Ono što nisu dobili za razliku od Dinama jest to da momčad brzo upije njegove zahtjeve i to se vidi. Čini mi se da i on malo luta u nekim detaljima jer standardizacija momčadi još nije do kraja jasna. Dinamo je od prve utakmice to stabilizirao s minimalnim izmjenama. Hajduk tu debelo kaska i to im je velik problem.”

Nema Dinamovih igrača u reprezentaciji?

“Ušli smo dominantno u ovaj ciklus, kao nikad prije. U Češkoj nas sigurno čeka drukčija utakmica s obzirom na njihovu situaciju, njima su ti bodovi također bitni. Smatram da će Hrvatska i tu utakmicu odraditi na nivou kao prije, mora je shvatiti ozbiljno. S jedne strane razumijem Dalića i siguran sam da je dio Dinamovih igrača na njegovu radaru, poziv će sigurno doći. Nije u redu kroz medije pritiskati Dalića jer je pokazao da dobro vodi te stvari, ali ne treba ni opterećivati igrače Dinama. Moraju se fokusirati na sebe i igre u klubu, a ponavljanjem dobrih igara doći će i reprezentacija”, zaključio je Jeličić.

