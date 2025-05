VIDEO / “Jakobušiću Perišić ne bi pobjegao, a Leki je presudilo što je tražio od Livaje da smršavi”

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Gostujući u Jutru SK, Slaven Alfirević osvrnuo se na epizodu Ivana Perišića u Hajduku, dodavši kako bi on sigurno ostao u klubu da Lukša Jakobušić nije otišao, a prokomentirao je i odlazak Ivana Leke.

Priča oko Ivana Perišića imala je sve naznake za spektakularnu, da bi na kraju izazvala golemo razočaranje i ogorčenje među navijačima Hajduka. Od junaka Perišić je u samo pola godine dospio do omražene osobe u dobrom dijelu hajdučkog puka.

Kako je tu epizodu vidio Slaven Alfirević, dugogodišnji novinar Slobodne Dalmacije i kroničar Hajduka, ispričao nam je gostujući u Jutru SK.

“Mislim da Jakobušiću Perišić ne bi pobjegao”, smatra Alfirević.

“On je za njim išao u Istanbul na finale Lige prvaka između Manchester Cityja i Intera. Molio ga je da dođe samo na par mjeseci, samo na par utakmica Europe…”, otkriva Alfirević.

“Onda se Perišić ozlijedio, pa je došao u Split na rehabilitaciju, što mu se ne može zamjeriti. Možda je imao neka obećanja da će ostati, ali prevelik je on profesionalac i ‘robot’ što se treniranja tiče da bi izdržao trenutno Hajdukovo stanje. Ne kažem da se u Hajduku ne trenira, ali to su druge dimenzije kako se on pripremao.”

Nije ni Ivan Leko trajao, iako je bio predviđen kao na papiru idealan kandidat za trenera Hajduka. Bivši igrač i kapetan, čovjek iz tog podneblja, legenda kluba, a i do tada već dokazan trener… Što je tu pošlo po zlu?

“On mi je dobar prijatelj. Želio je puno, ali u trenutku kad je zaželio da se Livaji na pripremama u Novigradu izmjeri koliko je debeo i koliko mora smršavjeti, tu je stvorio zid između sebe i njega. Nije mogao provesti igru koju je htio s 3-5-2. Nisu se složili i tu je malo-pomalo išlo kraju”, objasnio je Alfirević.