VIDEO / Filip Benković promašio zicer s dva metra u utakmici prekinutoj zbog bakljade

Nekadašnji stoper Dinama Filip Benković, koji od ove zime igra u Švedskoj za AIK Stockholm, promašio je najbolju šansu utakmice 19. kola prvenstva protiv Djurgardena. Nakon jednog kornera u 60. minuti dobio je loptu na dva metra od gola, ali kao da ga je iznenadila i nije stigao uputiti pravi udarac lijevom nogomet. Utakmica je završila 0:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.