VIDEO / Espanyol nanizao pet uzastopnih pobjeda prvi put nakon više od 20 godina

Nogometaši Espanyola nastavljaju nizati pobjede. U susretu 17. kola Primere na gostovanju su pobijedili Athletic Bilbao sa 2:1 upisavši petu uzastopnu pobjedu.

Nakon Seville, Celte, Rayo Vallecana i Getafea, nogometaši Espanyola slavili su i protiv Athletica spojivši pet pobjeda u nizu pri čemu tri na gostovanju.

Posljednji put klub iz Barcelone je nanizao najmanje pet uzastopnih pobjeda od 9. svibnja 1999. do 20. lipnja 1999. godina, tada je serija trajala 6 utakmica.

Bila je to odlična utakmica s tri gola i još nizom prilika na obje strane.

Domaćin je poveo u 38. minuti golom Alexa Berenguera, no šest minuta kasnije izjednačio je Carlos Romero. Espanyol je okrenuo rezultat u 53. minuti preko Pere Mille.

Bilbao je u nastavku susreta imao nekoliko prilika za izjednačenje, a najbolje su “zapucali” Unai Gomez i Berenguer u sudačkoj nadoknadi.

Espanyol se učvrstio na petoj poziciji sa 33 boda, dok je Athletic Bilbao na osmom mjestu sa 23 boda.

Vodi Barcelona sa 46 bodova, četiri više od Real Madrida.