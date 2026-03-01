VIDEO / Eintracht bolji od Freiburga, Matanović odigrao cijeli susret

Podijeli :

U susretu 24. kola njemačkog nogometnog prvenstva Eintracht je pobijedio Freiburg sa 2-0 preskočivši ga na ljestvici.

Fares Chaibi je doveo domaćine u vodstvo u 64. minuti, a pobjedu Eintrachta potvrdio je Jean-Matteo Bahoya u 81. minuti. Za goste je cijeli susret igrao hrvatski napadač Igor Matanović.

Eintracht je sada sedmi sa 34 boda, dok je Freiburg stepenicu niže s bodom manje.

U prvom nedjeljnom susretu Stuttgart je pobijedio Wolfsburg sa 4-0.

Domaćin je sav posao obavio već u prvom poluvremenu postigavši tri gola, a u završnici je samo potvrdio slavlje.

Deniz Undav je u 21. minuti doveo Stuttgart do prednosti, Jamie Leweling je devet minuta kasnije povećao, a isti je igrač u 42. minuti bio strijelac i za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Nikolas Nartey u petoj minuti nadoknade.

Koliko je gostujući trener Daniel Bauer bio nezadovoljan igrom svoje momčadi pokazuje i podatak kako je već u poluvremenu napravio tri izmjene, a među igračima koji su ostali su svlačionici bio je i hrvatski veznjak Lovro Majer. U drugom dijelu Bauer je napravio još dvije promjene, ali nije pomoglo.

Stuttgart je četvrti sa 46 bodova koliko ima i Hoffenheim na trećoj poziciji. Borussia Dortmund na drugom mjestu ima 52 boda, a vodi Bayern sa 63 boda.

Wolfsburg je trenutačno u “crvenom”, na 17. mjestu sa 20 bodova, dva manje od pozicije koja vodi u dodatne kvalifikacije, te tri boda manje od zone spasa.