VIDEO / Bivša zvijezda Osijeka golčinom oduzela bodove PSG-u!

Nogometaši PSG-a upisali su novi kiks u 10. kolu Ligue 1, odigravši 1:1 na gostovanju kod Lorienta. Parižani su poveli u 49. minuti golom Nuna Mendesa, no samo dvije minute kasnije izjednačio je bivši igrač Osijeka, Igor Silva.

PSG je ovim remijem zadržao vrh ljestvice s 21 bodom, dva više od Lensa i tri od Marseillea, koji ga večeras može preskočiti pobjedom protiv Angersa.

Silva, koji je u Lorient stigao 2021. iz Osijeka, zabio je svoj prvi pogodak nakon više od pet godina – posljednji put bio je strijelac u rujnu 2019. protiv Varaždina.