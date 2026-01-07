VIDEO / Bennacer se oglasio nakon ozljede: ‘Razočaran sam…’

Podijeli :

Sport Klub

Dinamov veznjak Ismael Bennacer ozlijedio se u osmini finala Afričkog kupa nacija protiv DR Konga.

Nakon doskoka osjetio je Bennacer bol u zadnjoj loži, uhvatio se za desnu nogu i morao napustiti teren u 49. minuti.

Loše su to vijesti za Dinamo jer bi klub mogao dulje ostati bez svog najvrjednijeg igrača. Bennacer je na Maksimir stigao u rujnu na posudbu do kraja sezone iz Milana, a do sada je odigrao 11 utakmica, zabio jedan gol i upisao dvije asistencije. Prema Transfermarktu, vrijedi devet milijuna eura.

Nakon utakmice oglasio se na mreži X.

“Razočaran sam što nisam mogao pomoći momčadi do samog kraja, ali ponosan na plasman”, oglasio se Bennacer na X-u.