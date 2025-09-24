VIDEO / Beljo ponovno zabio: Dinamo još jednom poveo na Maksimiru

Podijeli :

Dinamo je ponovno poveo na Maksimiru. Sjajno su Plavi otvorili drugo poluvrijeme. Pritisnuli su Fenerbahče, a ključnu ulogu odigrao je Moris Valinčić koji se s nekoliko driblinga oslobodio obrane gostiju, a onda je uposlio Arbera Hoxhu koji potom šalje loptu za Diona Drena Belju. Napadač Dinamo bio je siguran iz blizine za vodstvo Dinama 2:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.