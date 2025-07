Vejić za SK: Hajduk bi s Rebićem i Santinijem bio favorit, a sukob Jeličića i Gattusa bio je komičan

Podijeli :

Ususret novoj sezoni SHNL-a Hrvoje Vejić za Sport Klub je komentirao aktualnosti u našim prvoligašima.

I nakon sada već 20 godina Hrvoje Vejić dio je posljednje dvije generacije koje su s Hajdukom osvojile naslov prvaka Hrvatske, 2004. i 2005. godine.

Ne može, kaže, vjerovati da je već prošlo toliko vremena a da Hajduk nije postao ponovno prvak države.

Protekle sezone Vejić se istaknuo kao jako dobar analitičar SHNL-a na MaxSportu. Za Sport Klub je pričao o tom iskustvu, dodavši kako sada puno više cijeni novinarsko-komentatorski posao, kao i o očekivanjima od Dinama, Hajduka i Rijeke u novoj sezoni.

Dinamo će, smatra, teško nadomjestiti odlazak nekolicine senatora i dolazak velikog broja novih igrača, dok bi se Ante Rebić sjajno snašao s Markom Livajom u igri.

Hrvoje, kako provodite ljeto i do kada odmarate?

“Odmaram s obitelji, uživam. Sezona je bila duga i naporna. Radio sam s djecom u Adriaticu, a vikendima u Zagrebu. Bilo je puno putovanja, utakmica i igrača u glavi. Došlo je vrijeme za odmor, ali krećemo dalje vrlo brzo.“

Hoćemo li Vas opet gledati kao TV analitičara?

“Nadam se da hoćete. Razgovori su u tijeku, treba sačekati još koji dan.“

Kakvo Vam je to analitičarsko/komentatorsko iskustvo bilo doživjeti?

“Za mene je to bilo nešto sasvim novo. Vidio sam kako sve funkcionira i koliko je ljudi uključeno u produkciju. U studiju je vladala sjajna atmosfera i moram pohvaliti sve kolege. Početak je bio malo kaotičan jer sam morao upoznati preko 200 igrača lige i njihove karakteristike. Kako je sezona odmicala, bilo je sve bolje. Reakcije su uglavnom bile pozitivne, ne može se svima ugoditi. Pohvališ deset puta i ništa, a kritiziraš jednom i odmah to ‘zazvoni’ i izađe u medijima. No, takav je posao i treba ga prihvatiti.“

Kako se pripremate za emisije?

“Pogledam sve utakmice, nekad i nekoliko puta. S Joškom se dogovaram tko će koju utakmicu analizirati videom. Nekad se probudim u 5 ujutro pa opet pogledam neku utakmicu ili se zaustavimo na putu prema Zagrebu pa je ‘odvrtim’ još jednom. Dinamično je i sad mi već polako opet nedostaje.“

Dinamika s Joškom Jeličićem sve je bolja, a opet, različiti ste?

“On je britak i inteligentan. Sve što kaže je smisleno i argumentirano. Ponekad je kontroverzan, ali on je takav i treba ga prihvatiti. Ja sam malo blaži i u toj smo kombinaciji kliknuli. Meni je to bila prva sezona i naravno da mi je trebalo malo vremena da se opustim i oslobodim. Prema kraju sezone bilo je sve bolje.“

Kako je bilo iz prvog reda gledati sukob Jeličića i Gennara Gattusa? To je definitivno događaj koji je obilježio sezonu.

“Nama svima to je bilo iznenađenje jer nitko nije očekivao takvu Gattusovu reakciju. Izgubio je 3:0, Rijeka ga je pomela i onda on upadne u studio kao šerif i optuži Joška da je on kriv za lošu formu igrača Hajduka. Besmislica. Meni je čak u jednom trenutku postalo smiješno, a vidim Valentina (op.a. Miletić, voditeljica) se ‘smrzla’. Srećom, nije trajalo dugo, no internet je brzo ‘izgorio’. Baš zanimljiva situacija.“

Jeste li Vi imali kakvih negativnih reakcija na komentare?

“Ja nisam. Bilo je nekih sitnica. Za vrijeme emisije čak mi dođu neke poruke pa probam obrazložiti svoje stajalište. Neće se svi složiti, pogotovo u nogometu, ali generalno sam zadovoljan povratnim informacijama. Dobro sam primljen na svim stadionima.“

Kako sada nakon ovog iskustva gledate na naš, novinarski posao?

“Nije lako. Mozak mora raditi brzo, moraš biti pripremljen i pažljiv jer svaka greška vrlo brzo izađe na internet i krene izrugivanje. Uvijek sam za pohvale, a ako moram kritizirati, onda biram riječi kako to reći. Bio sam igrač, znam kako to može zasmetati, ali nekad je kritika dobra. Ako si pravi karakter, to će te učiniti boljim.“

Da se okrenemo velikoj trojci SHNL-a, kako Vam trenutno izgledaju Rijeka, Dinamo i Hajduk?

“U Hajduku i Dinamu došlo je do zaokreta u načinu upravljanja. Došli su kvalitetni ljudi i pokazuje se da rade konkretne poteze. Hajduk bi se inače kasno kompletirao, a sada dovodi igrače na kritičnim pozicijama poput Karačića na beku i Pajazitija u veznoj liniji. Treba mu još neko rješenje u napadu i obrani, a dobra je stvar i povratak Žapera. Zavladao je optimizam dolaskom Vučevića i nove uprave. Goran ima iskustva na najvećim pozornicama i zna što radi. Dinamo ulaže velike novce s Bobanom i dovodi igrače s renomeom. On je svojom karizmom pokrenuo klub, riješio se ‘senatora’ koji su postali uteg momčadi. Nema tu puno emocija, tako to ide u nogometu. Rijeka radi u tišini i o njoj se ne priča puno. Veći je fokus na Hajduku i Dinamu.“

Prošle sezone igralo se ‘tko manje’ na putu do naslova prvaka. Hoćemo li u novoj sezoni ipak gledati rezultatski i igrački iskorak naših glavnih momčadi?

“Vjerujem da hoćemo. Teško će opet Dinamo imati ovako slabu sezonu. Lani ga je Liga prvaka očito iscrpila, tako da je Hajduk propustio ogromnu šansu. Međutim, Dinamu i treneru Kovačeviću trebat će vremena posložiti gotovo kompletnu novu momčad. Siguran sam da će i Hajduk i Dinamo biti bolji nego lani i da će sezona biti opet uzbudljiva do samog kraja.“

Je li Gonzalo Garcia dobar izbor za trenera Hajduka?

“Po meni jest. On je najbolji trener lige po ovome što je radio u Istri. Te ideje pokušava prenijeti i na Hajduk. Ima ideju i gradi igru koju bi trebali prakticirati svi naši najbolji klubovi. Onako kako je Istra izgledala u većem dijelu nastavka prvenstva, iako je imala problema na postavljenu obranu. Igrala je odlično kada bi je se napalo visoko, zato je i pobjeđivala Dinamo, Hajduk i Istru, a mučila se protiv ostalih. Garcia zna kako stvoriti plan igre i automatizme u završnici.“

Gdje još Hajduku trebaju pojačanja?

“Dobro bi došao još jedan stoper. Odlaskom Šarlije Prpić je postao siguran u prvih 11, a kad osjetiš da nemaš konkurenciju, dođe do opuštanja i greškica. Prpića se istrpjelo s razlogom, zato je i napravljen izvrstan transfer za njega.“

A napad? Spominje se Ante Rebić.

“Ako Hajduk ima opciju dovesti ga, ja sam za. On je poseban karakter. Nema takvih puno. Svi se pitaju kako bi se on snašao s Livajom. Mislim da bi se odlično snašao. On je poput Ante Ercega. Kod njih to ludilo oko Hajduka izvlači maksimum. Vjerujem da bi Rebić puno toga donio Hajduku, iako postavlja se pitanje što bi onda bilo sa Šegom. Rebić je napravio svjetsku karijeru i još je u snazi da može zadovoljiti uvjete HNL-a, pogotovo ako bi se borio za nešto veliko i povijesno.“

A Ivan Santini, koji trenira u Zadru i čeka poziv s Poljuda? U suprotnom, opet prijeti opasnost od pretjerane ovisnosti o Marku Livaji.

“Ja bih doveo Santinija. Odigrao je sjajnu sezonu, vrhunski je karakter i radnik. Neće biti skup i sigurno bi se predao Hajduku maksimalno. Teško možeš dovesti boljeg igrača za te novce. Istina, ima 36 godina, ali na njemu se to nije vidjelo ove sezone. Trkački, taktički i karakterno odradio je to puno bolje nego mlađi suigrači.“

Novi sportski direktor Hajduka Goran Vučević izjavio je da je ovo sezona stabilizacije, a ne ciljeva. Je li ta izjava bila nespretna ili je to Hajdukova realnost?

“Hajduk nema vremena za stabilizaciju. On mora biti stabilan stalno. Goran malo umiruje navijače, da ne dođu prevelika očekivanja koja bi sputala momčad. On sigurno želi napasti vrh. Stabilizacija – da, ali i jasni sportski ciljevi. Moraš se boriti za vrh i vjerujem da će Hajduk imati momčad za to.“

Jesu li i te priče o pritisku već malo napuhane? Pa, bilo je pritiska i u Vaše vrijeme.

“Igrač koji pada pod pritiskom nije igrač za taj klub. Svi govore o težini dresa, ali na muci se poznaju junaci. Nepojmljivo mi je da u šest utakmica kad se boriš za naslov ti osvojiš samo tri boda. Imaš Goricu, gdje si još u igri, izađeš na teren i u prvom poluvremenu igrači hodaju. Onda Gattuso kaže da nije bilo ritma. Kako ga nije bilo, a boriš se za prvaka!? Ili kad kažu da loše uđu u utakmicu. Kako je to moguće? Volio bih to pitati Gattusa.“

Kad ste vi u igračkim danima prvi put osjetili težinu Hajdukovog dresa, što je bio okidač?

“Došao sam iz Zagreba gdje sam igrao pred 2000 ljudi. U jednoj od prvih utakmica za Hajduk igrali smo protiv Ferencvarosa u pretkolu Lige prvaka. U Mađarskoj je bilo 0:0, baš kao i u Splitu u uzvratu. Negdje blizu 90. minute ili čak u produžetku, trener Gračan kaže mi da ulazim. Đolonga viče da više ne može, a ja govorim Srđanu Andriću, koji je sjedio do mene, da je bolje da on uđe, haha. I tako se ja idem zagrijati, a tresem se dok vežem kopačke. Na kraju sam vidio da sam trčao brže nego što sam mislio da mogu. Nakon toga je došla Mallorca. Imao sam povez na glavi nakon Zadra, Rajko Vidović mi je razbio glavu, i uđem u igru i čuvam Samuela Eto’oa. Strašno koliko je bio brz. Nisam zabrljao u počecima, a onda je išlo sve bolje i shvaćao sam da mogu izvući iz sebe više nego što sam mislio.“

Otišao je Vitali, stigli su Vučević i Ljubo Pavasović Visković, a predsjednik kluba Ivan Bilić je ostao. Jesu li to pravi ljudi za uzlet Hajduka?

“Puno se toga promijenilo. Ti demokratski izbori pokazuju se da i nisu baš demokratski kad imaš jednu listu koja je unaprijed dogovorena. I onda na izbore izađe pet tisuća ljudi od stotinu i nešto tisuća. Izabrani su ljudi koji moraju spasiti nešto što rezultatski, a očito i financijski, ne funkcionira. Nadam se da ti ljudi mogu i znaju, želim im svu sreću. Mene iskreno ne zanima tko je predsjednik kluba ili Nadzornog odbora, već ono što je na terenu. Da je momčad dobra, da ima stil igre. U onoj strategiji pričalo se o hajdučkoj igri pa opet ništa od toga ne vidiš na terenu.“

Kad smo kod strategije, dolaskom Ivušića Hajdukovo ‘dite’ Silić degradirano je na ulogu rezervnog vratara.

“Naravno da dolazak kvalitetnog vratara poput Ivušića Hajduk nije smio propustiti. On je jedan od naših najboljih vratara i pozdravljam njegov dolazak. Silić je mlad i perspektivan, ali ostati samo na njemu i Lučiću bilo bi opasno. Razumijem Silića. Navodno mu nude novi ugovor, a on bi htio braniti i ne biti rezerva. E, sad. Je li bolje dati ga na posudbu pa vratiti ako bi se recimo Ivušić prodao, a isto tako ne isplati se čuvati Lučića kao trećeg vratara. To su strateške odluke o kojima treba dobro promisliti.“

Koliko daleko ovaj Hajduk može u Europi? Kreće se protiv Zire i to već sljedećeg tjedna.

“Mi se hajdukovci uvijek nadamo pa se svake godine razočaramo. Ovaj je put kostur momčadi ostao, a trener ima dovoljno vremena sve posložiti kako treba. Trebali bi biti favoriti protiv Zire, ali koliko smo se opekli zadnjih godina protiv lošijih momčadi, ništa me više ne može iznenaditi. Bitno bi bilo ući u glavnu fazu Konferencijske lige zbog koeficijenta i punih stadiona. Nadam se najboljem.“

Na Maksimiru je bilo prometno kao na kolodvoru. Puno dolazaka i odlazaka, no može li Dinamo nadomjestiti odlaske igrača koji su nosili klub (Petković, Sučić, Baturina, Pjaca, Ademi, Ristovski)?

“Teško je nadomjestiti takve klase, iako su neki došli u godine kada više ne pružaju partije kao prije. Baturinu se ne može tako brzo nadomjestiti, ali stvorit će se neki novi Dinamo. Tu su Vidović, Stojković… Gradi se nova momčad. Došli su potvrđeni igrači u HNL-u ili drugim ligama. Po kvaliteti će Dinamo opet biti najjači, ali vidjeli smo i prošle sezone da to ne znači dominaciju na terenu.“

Od koga od tih novih Dinamovih igrača očekujete najviše?

“Od Belje. Sazrio je i ovo mu je odskočna daska za dalje. Vrhunski je napadač, robustan, kakav treba svakoj momčadi.“

A od Hajdukovih igrača?

“Od Šege, Pukštasa, Sigura… Sigur će sigurno ostvariti jedan od rekordnih transfera. Pa od Durdova, Hrgovića. Svaki mladi igrač imat će priliku potvrditi talent. Vrijeme je više da netko drugi povuče osim Livaje. Da je Livaja imao podršku samo jednog ili dvojice igrača prošle sezone, Hajduk bi bio prvak.“

Ima li Hajduk svog ‘Bobana’ u Slavenu Biliću?

“Sigurno je Slaven prava osoba za predsjednika kluba, ali on se još uvijek primarno vidi kao trener. On je inteligentan, karizmatičan, školovan i elokventan, kakav i treba biti predsjednik Hajduka. Ako se bude htio vratiti doma i pomoći Hajduku, onda je pozicija predsjednika ta za njega.“

Kako će se Mario Kovačević snaći u Dinamu s toliko novih igrača?

“Mario dolazi u klub koji ima imperativ osvajanja naslova, a to je za njega nešto novo. Međutim, u razgovorima s igračima koji su radili s njim potvrdili su mi da on to može. Neki kažu da je predobar, ali zna se on i naljutiti. Izuzetno je draga osoba i želim mu sreću. Navijam za Hajduk, no svakako mu želim sve najbolje u karijeri. Jako kvalitetno radi. Drago mi je što trojica najboljih trenera lige vode tri naša najveća kluba.“

Opet malo tko priča o Rijeci, a ona je vlasnik dvostruke krune i sprema se za kvalifikacije Lige prvaka. Za sada su samo Selahi i Djouahra otišli od važnijih igrača.

“Možemo očekivati odlaske Radeljića i Fruka, ali vjerojatno će ih Mišković pokušati ostaviti što duže. Rijeka je uzela duplu krunu, a svaki dan najviše čitamo o Dinamu i Hajduku. Mislim da Rijeci to i odgovara. Raić-Sudar radi fenomenalan posao kao sportski direktor. Rijeka će opet imati dobru momčad. Nema imperativ, cilj je završiti u top 3 i sigurno će za to imati kvalitetu. Ako se pojavi prilika napasti vrh kao prošle sezone, bit će spremna.“

Da sada morate prognozirati prvaka, tko bi to bio?

“Hajduk. Dinamo ne može tako brzo nadomjestiti kvalitetu odlazaka dugogodišnjih lidera, trebat će mu više vremena. Hajduk ima tu stabilniju situaciju, a još ako dođu Rebić i Santini koji bi olakšali Livaji, Hajduk može biti favorit za naslov.“

Možete li vjerovati da je prošlo 20 godina od prošlog Hajdukovog naslova?

“Ne mogu. Moj sin imao je godinu dana kad sam osvojio zadnji naslov, a sad ima 21. Da mi je netko tad to rekao, odgovorio bih mu da je lud. Bilo je dosta brljanja, bili smo u par navrata blizu pa se nije poklopilo. Sad se ispunilo i to prokletstvo Bake Sliškovića da Hajduk neće 20 godina biti prvak. Došlo je vrijeme da ljudi u klubu zapnu, ostave sve sa strane i naprave nešto veliko s Hajdukom što ostaje za cijeli život.“