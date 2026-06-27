Vatrene čeka pun stadion: ‘Cijena ulaznica? Prava sitnica…’

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AP Photo/Laurent Cipriani via Guliver

Navijači su svjesni važnosti utakmice Hrvatske i Gane i najavljuju veliku podršku. Lincoln Financial Field za vrijeme SP-a ima kapacitet 68.324 gledatelja i prema najavama bit će raspordan, a hrvatski navijači bit će u većini.

Dan uoči utakmice oko stadiona ih je bilo vrlo malo, izvjestitelji Hine naletjeli su tek na ekipu iz Osijeka koja je istraživala mogućnosti parkiranja za sutrašnji dvoboj.

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“Cijena, prava sitnica, između 150 i 200 dolara,” rekli su hrvatski navijači i otkrili koliki je iznos trebalo izdvojiti za ovaj susret. Većina hrvatskih navijača bila je na “generalnoj probi” u središtu grada gdje je održana navijačka povorka i razvijena je stometarska šahovnica.

U trenutku dok su navijači prolazili ispred vijećnice, iz zgrade je izašli su mladenci čiji je prvotni šok zamijenilo oduševljenje. Navijači su ih odmah okružili i zapjevali kultnu pjesmu “Izađi mala”.

Nakon završetka povorke program se nastavio u Liberty Pointu, gdje službeno navijačko okupljanje organizira National Federation of Croatian Americans i gdje je broj mjesta ograničen.

Na dan utakmice okupljanje navijača je u 14.00 sati na Marconi Plazi. Potom slijedi još jedno razvijanje zastave, te korteo do stadiona.

Za razliku od Dallasa gdje je stadion bio u drugom gradu, Philadelphia je prije nekoliko dana četvrtu godinu uzastopce proglašena najpješačkijim gradom u SAD-u anketi USA Today i 10Best.coma ispred Bostona, Chicaga i New Yorka.

Kolijevka američke demokracije posebno se priprema i za proslavu 250. rođendana SAD. Bogati program traje već tjednima, a sve će kulminirati 4. srpnja koncertom Christine Aguilere i najvećih imena filadelfijske glazbe – Jill Scott, Willom Smithom, DJ-em Jazzyjem Jeffom i drugima.