Vatrene čeka pun stadion: ‘Cijena ulaznica? Prava sitnica…’

Navijači su svjesni važnosti utakmice Hrvatske i Gane i najavljuju veliku podršku. Lincoln Financial Field za vrijeme SP-a ima kapacitet 68.324 gledatelja i prema najavama bit će raspordan, a hrvatski navijači bit će u većini.
Dan uoči utakmice oko stadiona ih je bilo vrlo malo, izvjestitelji Hine naletjeli su tek na ekipu iz Osijeka koja je istraživala mogućnosti parkiranja za sutrašnji dvoboj.
“Cijena, prava sitnica, između 150 i 200 dolara,” rekli su hrvatski navijači i otkrili koliki je iznos trebalo izdvojiti za ovaj susret. Većina hrvatskih navijača bila je na “generalnoj probi” u središtu grada gdje je održana navijačka povorka i razvijena je stometarska šahovnica.
U trenutku dok su navijači prolazili ispred vijećnice, iz zgrade je izašli su mladenci čiji je prvotni šok zamijenilo oduševljenje. Navijači su ih odmah okružili i zapjevali kultnu pjesmu “Izađi mala”.
Nakon završetka povorke program se nastavio u Liberty Pointu, gdje službeno navijačko okupljanje organizira National Federation of Croatian Americans i gdje je broj mjesta ograničen.
Na dan utakmice okupljanje navijača je u 14.00 sati na Marconi Plazi. Potom slijedi još jedno razvijanje zastave, te korteo do stadiona.
Za razliku od Dallasa gdje je stadion bio u drugom gradu, Philadelphia je prije nekoliko dana četvrtu godinu uzastopce proglašena najpješačkijim gradom u SAD-u anketi USA Today i 10Best.coma ispred Bostona, Chicaga i New Yorka.
Kolijevka američke demokracije posebno se priprema i za proslavu 250. rođendana SAD. Bogati program traje već tjednima, a sve će kulminirati 4. srpnja koncertom Christine Aguilere i najvećih imena filadelfijske glazbe – Jill Scott, Willom Smithom, DJ-em Jazzyjem Jeffom i drugima.
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