UŽIVO Preokret Qarabaga protiv Chelseaja, Oršićev Pafos poveo protiv Villarreala

U srijedu se zaključuje četvrto kolo Lige prvaka, a od 18:45 čekaju nas Pafos - Villarreal, odnosno Qarabag - Chelsea.
GOOOOOOL! (Luckassen, 47.)
Poveo je Pafos protiv Villarreala. U 47. minuti je Nizozemac Luckassen pogodio za šokantnih 1:0.
Počela su druga poluvremena
Nastavili su se susreti na Cipru i u Azerbajdžanu. Pafos i Villarreal stoje 0:0 dok Qarabag šokantno vodi protiv Chelseaja.
Poluvrijeme i u Azerbajdžanu
Bluesi su odlično krenuli što im se isplatilo golom u 16. minuti, ali onda su Azerbajdžanci napravili preokret u 10 minuta golovima Andradea i Jankovića.
Poluvrijeme na Cipru!
Za razliku od Bakua, u Limassolu nismo vidjeli niti jedan pogodak. Zasad...
GOOOOOL! (Janković, 39')
Novi gol u Bakuu! Hato je dirao rukom u kaznenom prostoru, a Janković je siguran s bijele točke. Qarabag vodi 2:1.
GOOOOL! (Leandro Andrade, 29')
Leandro Andrade je poslao odbijanac u donji lijevi kut nakon što je lopta unutar šestnaesterca dospjela do njega i vratio stvari na početak protiv Chelseaja.
GOOOOL! (Estevao, 16')
Chelsea je poveo u Bakuu, igrala se 16. minuta kada je zabio Estevao. Žuta podmornica prijeti na Cipru, međutim tamo i dalje nema pogodaka.
8'
Problemi za Bluese, već u osmoj minuti ozlijedio se Lavia. Ušao je Caicedo.
1' Krenule su utakmice
Ranije utakmice u Limassolu i Bakuu su započele.
Sve je spremno i u Azerbajdžanu
QARABAG: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Janković, Pedro Bicalho, Leandro - Zoubir, Kady, Duran
CHELSEA: Sanchez - James, Hato, Adarabioyo, Cucurella - Lavia, Andrey Santos, Joao Pedro - Estevao, Gittens, George
