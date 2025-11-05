UŽIVO

UŽIVO Preokret Qarabaga protiv Chelseaja, Oršićev Pafos poveo protiv Villarreala

Champions League 5. stu 202517:41 > 19:48 0 komentara
AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

U srijedu se zaključuje četvrto kolo Lige prvaka, a od 18:45 čekaju nas Pafos - Villarreal, odnosno Qarabag - Chelsea.

19:47

GOOOOOOL! (Luckassen, 47.)

Poveo je Pafos protiv Villarreala. U 47. minuti je Nizozemac Luckassen pogodio za šokantnih 1:0. 

19:45

Počela su druga poluvremena

Nastavili su se susreti na Cipru i u Azerbajdžanu. Pafos i Villarreal stoje 0:0 dok Qarabag šokantno vodi protiv Chelseaja. 

19:36

Poluvrijeme i u Azerbajdžanu

Bluesi su odlično krenuli što im se isplatilo golom u 16. minuti, ali onda su Azerbajdžanci napravili preokret u 10 minuta golovima Andradea i Jankovića. 

19:33

Poluvrijeme na Cipru!

Za razliku od Bakua, u Limassolu nismo vidjeli niti jedan pogodak. Zasad...

19:24

GOOOOOL! (Janković, 39')

Novi gol u Bakuu! Hato je dirao rukom u kaznenom prostoru, a Janković je siguran s bijele točke. Qarabag vodi 2:1. 

19:15

GOOOOL! (Leandro Andrade, 29')

Leandro Andrade je poslao odbijanac u donji lijevi kut nakon što je lopta unutar šestnaesterca dospjela do njega i vratio stvari na početak protiv Chelseaja. 

19:02

GOOOOL! (Estevao, 16')

Chelsea je poveo u Bakuu, igrala se 16. minuta kada je zabio Estevao. Žuta podmornica prijeti na Cipru, međutim tamo i dalje nema pogodaka. 

18:55

8'

Problemi za Bluese, već u osmoj minuti ozlijedio se Lavia. Ušao je Caicedo. 

18:48

1' Krenule su utakmice

Ranije utakmice u Limassolu i Bakuu su započele. 

17:41

Sve je spremno i u Azerbajdžanu

QARABAG: Kochalski - Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Janković, Pedro Bicalho, Leandro - Zoubir, Kady, Duran

 

CHELSEA: Sanchez - James, Hato, Adarabioyo, Cucurella - Lavia, Andrey Santos, Joao Pedro - Estevao, Gittens, George

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League