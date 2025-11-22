UŽIVO DINAMO – VARAŽDIN (15:00) Kovačević u misiji iskupljenja, hoće li mu je bivši suradnik pokvariti?

Dinamov trener Mario Kovačević ni u petak nije komunicirao s medijima. Preskočio je konferenciju za medije pa je njegovu ulogu preuzeo pomoćnik Sandro Bloudek. Kovačević je i nakon kup-utakmice s Karlovcem odbio pričati za medije, izuzev MaxSporta kojem je zbog TV prava dužan dati izjavu.

Kovačević je čitavu momčad zatvorio u karantenu uoči ove utakmice, što je jasan pokazatelj koliko su u Maksimiru posvećeni upravo Varaždinu kao prvoj od preostalih utakmica jesenskog dijela u kojem se Modri žele iskupiti za prethodne kikseve u SHNL-u i uhvatiti korak s Hajdukom.