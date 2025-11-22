UŽIVO DINAMO – VARAŽDIN (15:00) Kovačević u misiji iskupljenja, hoće li mu je bivši suradnik pokvariti?

Četrnaesto kolo SHNL-a nastavlja se u subotu utakmicom Dinama i Varaždina od 15 sati na Maksimiru. Tekstualni prijenos uživo možete pratiti na portalu Sport Kluba.
Kovačevićev 'silenzio stampa'
Dinamov trener Mario Kovačević ni u petak nije komunicirao s medijima. Preskočio je konferenciju za medije pa je njegovu ulogu preuzeo pomoćnik Sandro Bloudek. Kovačević je i nakon kup-utakmice s Karlovcem odbio pričati za medije, izuzev MaxSporta kojem je zbog TV prava dužan dati izjavu.
Kovačević je čitavu momčad zatvorio u karantenu uoči ove utakmice, što je jasan pokazatelj koliko su u Maksimiru posvećeni upravo Varaždinu kao prvoj od preostalih utakmica jesenskog dijela u kojem se Modri žele iskupiti za prethodne kikseve u SHNL-u i uhvatiti korak s Hajdukom.
Sastanci, teambuilding, 'sedmica' Karlovcu...
Nakon turbulentnog razdoblja s četiri poraza u sedam utakmica, od kojih su oni protiv Vukovara i Istre ozbiljno uzdrmali poziciju Marija Kovačevića, prvi čovjek Dinama Zvonimir Boban javno je stao iza trenera. Održani su sastanci, organiziran je teambuilding i Modri su u misiju iskupljenja nakon prvenstvene pauze krenuli impresivnom pobjedom 7:0 protiv Karlovca u osmini finala Kupa. Danas ih, međutim, čeka daleko zahtjevniji zadatak protiv Šafarićevog uvijek čvrstog, tvrdog i opasnog Varaždina.
Dinamo u misiji iskupljenja, Varaždin želi treće mjesto
Srdačan pozdrav svim čitateljima i čitateljicama Sport Kluba. Od 15 sati na Maksimiru Dinamo i Varaždin nastavljaju 14. kolo SHNL-a pa svakako ostanite s nama dok pratimo rasplet okršaja nekadašnjih suradnika u klubu iz baroknoga grada - Marija Kovačevića i Nikole Šafarića.
Na vrhu poretka je s 29 bodova Hajduk, koji u subotu od 18 sati igra Jadranski derbi s Rijekom na Rujevici. Dinamo je drugi s 25 bodova, a Varaždin četvrti s 19 bodova, dva manje od Slaven Belupa koji je u petak svladao Vukovar 4:1.
