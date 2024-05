United nudi najbolje što ima i 20 milijuna eura za igrača Barcelone?

Podijeli :

Peter Powell/Pool via AP

Erik ten Hag još je u ljeto 2022. po dolasku u Manchester United zatražio od klupske uprave da mu dovede sunarodnjaka Frenkieja de Jonga. Tada se transfer nije realizirao, ali ove bi mogao...

Kako pišu otočki mediji, Manchester United je ponudio Barceloni svog kapetana Brunu Fernandesa i dodatnih 20 milijuna eura za nizozemskog veznjaka s kojim je Ten Hag imao plodnu suradnju.

Portugalac je ove sezone zabio 10 golova i dodao sedam asistencija u 33 nastupa u Premiershipu što nisu slabe brojke, no svejedno se nekako uklopio u sivilo momčadi s Old Trafforda koja i dalje niže negativne rekorde. Kako tvrde Englezi, Fernandes je nezadovoljan i spreman je za odlazak u Barcelonu, makar to značilo i značajno smanjenje plaće.

“Očito, ne zavise neke stvari samo o meni, zar ne?”, rekao je nedavno Fernandes i tako dao nagovijestiti da se nešto “kuha”.

Premda je Ten Hag prije nekoliko dana izričito naglasio da Fernandes neće napustiti klub ovog ljeta, priča možda neće završiti kako bi želio trener Manchester Uniteda. Jer na kraju krajeva, nije sigurno ni da će Ten Hag voditi “crvene vragove” sljedeće sezone…