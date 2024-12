United je napokon digao ruke od najvećeg promašaja Ten Haga, odmah su krenule stizati ponude

Brazilac, koji je pod Ten Hagovim vodstvom blistao u Ajaxu, stigao je u United 2022. uz odštetu od 95 milijuna eura, ali nije opravdao velika očekivanja.

Vrijednost Antonyja prema Transfermarktu pala je na 20 milijuna eura, a ove je sezone nastupio samo pet puta, uglavnom s klupe, postigavši tek jedan pogodak u EFL kupu. Njegova trenutna situacija dovela je do odluke klupske uprave da mu na zimu omogući odlazak, iako ima ugovor do 2027. godine. S padom forme došle su i brojne kritike, a među navijačima Uniteda Antony je često bio predmet ismijavanja, što dodatno naglašava potrebu za rastankom.

Iznenađujući interes iz Španjolske

Kako prenosi Marca, poziv za Antonyjevu budućnost mogao bi doći iz La Lige. Prema informacijama iz ABC de Seville, devetoplasirana momčad španjolskog prvenstva, Real Betis, pokazala je interes za posudbu Brazilca. Betis je navodno predložio dogovor prema kojem bi preuzeo manji dio Antonyjeve godišnje plaće od 12 milijuna eura, uz mogućnost produljenja posudbe na godinu dana, ali samo ako igrač pristane na smanjenje svojih primanja.

Ako se ovaj transfer ostvari, bio bi to jedan od najzanimljivijih poteza zimskog prijelaznog roka. Za Antonyja bi to mogla biti prilika za novi početak i povratak na staze uspjeha koje su ga svojedobno dovele do velikog transfera u Premier ligu.