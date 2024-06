Unatoč cirkusu s kaznenim udarcem, Petković od danas skuplji za pola milijuna eura

Podijeli :

AP Photo/Petr Josek

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo porazom, u Berlinu je Španjolska, u dvoboju prvog kola skupine B, slavila s uvjerljivih 3-0 (3-0). Najveću priliku za smanjenje rezultata Hrvatska je imala u 80. minuti, no Bruno Petković nije uspio zabiti iz penala.

Prethodno se činilo kako je Petković lagano mogao poentirati na praznu mrežu, ali je onda iz samo njemu poznatog razloga odlučio iznuditi kazneni udarac. Na kraju za Hrvatsku to nije dobro završilo. Ipak, dobre vijesti za Dinamo i Petkovića samo dan kasnije.

Od danas Petković vrijedi pola milijuna eura više. Riječ je o njegovoj klauzuli s Dinamom. Danas je jedna istekla, a druga stupila na snagu. Petković je prošloga ljeta potpisao novi ugovor s Dinamom. Imao je klauzulu da može otići za dva milijuna eura, ali pod uvjetom da klub koji ga želi to plati do 15. lipnja. Do toga nije došlo i od danas vrijedi nova klauzula od 2.5 milijuna eura, koja vrijedi do 15. srpnja. Ako Petković ne napusti Dinamo ni do tada, fiksna klauzula se ukida i odšteta se dogovara s Dinamom.

Podsjetimo, Lovro Majer je u 80. minuti iskoristio neopreznost protivničkog golmana Unaija Simona i ukrao mu loptu, nakon čega je Rodri srušio Brunu Petkovića pred praznim golom i tako skrivio kazneni udarac. Ponovljena snimka pokazala je da je kontakt, ako ga je i bilo, bio minimalan te da je Petković išao iznuditi kazneni udarac umjesto da puca iz vrlo izgledne situacije.