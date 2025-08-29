VIDEO / Sosa ‘proslavio’ aktiviranje pretpoziva žutim kartonom zbog udaranja u lice

Podijeli :

Engleski premierligaš Crystal Palace izborio je središnju fazu Konferencijske lige s ukupnih 1:0 nakon remija kod norveškog Fredrikstada 0:0. Hrvatski reprezentativac Borna Sosa, kojem je izbornik Zlatko Dalić aktivirao pretpoziv zbog ozljede Joška Gvardiola, igrao je do 78. minute kada je zamijenjen, a prije toga je početkom drugog poluvremena dobio žuti karton zbog udaranja suparnika u lice. Sosa, koji je odigrao solidnu utakmicu, ovog je ljeta stigao u Crystal Palace nakon ne baš uspješnih epizoda u Ajaxu i Torinu.

