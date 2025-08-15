VIDEO / Partizan je bio na rubu preokreta, a onda je Škot zabio nestvaran eurogol

Podijeli :

Partizan je u uzvratu protiv Hiberniana pružio znatno bolju igru nego u prvoj utakmici u Beogradu, ali početni minus od 0:2 bio je pretežak teret. U Edinburghu su poveli s 2:0 već do 34. minute, čime su izjednačili ukupni rezultat, no domaćin je brzo vratio prednost, a crveni karton Simiću dodatno je otežao situaciju. Vrijedi istaknuti fantastičan pogodak Kieron Bowiea za 1:2 čime je Škotima vratio prednost. Uzeo je loptu na 30-ak metara od gola, poveo je i onda savršeno opalio "brzu svijeću" koja je pala na pravo mjesto i od stative ušla u gol.

Pogodak Kostića u 95. minuti donio im je produžetke, no Hibernian je već u 100. minuti presjekao svaku nadu i s ukupnih 4:3 prošao dalje.

Ukratko — Partizan je pokazao borbenost, ali ključ je bila prva utakmica, u kojoj su primili dva gola bez odgovora i ostali bez igrača, što se na kraju pokazalo presudnim.