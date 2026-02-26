Tudor: Ovo je najveći izazov u mojoj trenerskoj karijeri

Podijeli :

Chris Foxwell via Guliver

Igor Tudor ima veliki izazov ostati s Tottenhamom u Premier ligi.

Hrvatski strateg debitirao je porazom 4:1 u derbiju sjevernog Londona protiv Arsenala, a na konferenciji za medije uoči dvoboja s Fulhamom otvoreno je govorio o teškoj situaciji u kojoj se klub nalazi.

Na pitanje novinara je li posao privremenog trenera Spursa teži nego što je očekivao, Tudor je bez oklijevanja priznao da jest. “Ovo je puno teže nego što sam očekivao”, rekao je Tudor i dodao:

“Jako je teško, ali tako to funkcionira. Moramo se posvetiti podizanju fizičke spremnosti, ali i mentalne snage, i nastaviti raditi. Čekamo ozlijeđene igrače da nam se vrate.”

Bodovi pod hitno trebaju Spursima.

“Moram biti pametan kako bih dublje razumio trenutak i način kako osvojiti bodove, čak i ne gledajući stil sada u ovom trenutku. Stil mora biti u drugom planu, jer sada je to pitanje života i smrti, ako to mogu reći na taj način. Imali smo hitnu situaciju uoči dvoboja s Arsenalom. Ali sada više ne gledamo stil i način igre, već ovo postaje pitanje života i smrti”, ponovio je Tudor.

Tudor je potvrdio da mu je ovo najzahtjevniji izazov u trenerskoj karijeri.

“Da, ovo je vrlo vjerojatno najveći izazov u mojoj trenerskoj karijeri, pogotovo kada uzmem u obzir sve probleme koje klub ima. Ali to nas samo motivira da još više radimo”, rekao je hrvatski trener.