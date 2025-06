Tudor je ‘krenuo jako’ na klupskom SP-u: ‘Pukla petarda’ Juventusa

Podijeli :

Marco Canoniero via Guliver Images

Juventus je u srijedu u Washingtonu priredio vrhunsku predstavu pobjedom od 5:0 nad Al Ainom iz UAE u skupini G Svjetskog klupskog prvenstva.

Juve nije dao Emiraćanima ni grama šanse. Randall Kolo Muani (11, 45+4), Chico Conceicao (21, 58) i Kenan Yildiz (31) pogađali su mrežu za momčad koju vodi Igor Tudor. Igrači Juventusa bili su, u svakom slučaju, puno opušteniji na terenu u glavnom gradu nego u brlogu američke moći, Bijeloj kući, gdje su, pozvani od Donalda Trumpa, stajali ukočeni kao stupovi iza predsjednika nekoliko sati prije utakmice.

“Osjećao sam da je momčadi stvarno stalo do ove utakmice, bili su stvarno motivirani. Postojala je divna energija među igračima koji žele naporno raditi jedni za druge, trčati jedni za druge. Osjetio sam da se to stvarno osjetilo, a mislim da su i igrači to osjetili među sobom. Idemo u pravom smjeru”, kazao je Tudor.

Juve je ovom pobjedom prešao ispred Manchester Cityja u skupini G, koji je ranije pobijedio Wydad Casablancu (2:0). Talijani će se u nedjelju suočiti s Marokancima, dok će Al-Ain igrati protiv Engleza.

U skupini H u Cincinnatiju je RB Salzburg svladao meksičku Pachucu s 2:1.