Trener Osijeka: Vjerujem da ćemo ispuniti velik broj očekivanja

Puni smo samopouzdanja prije europskih utakmica, hrabro je najavio Talijan Federico Coppitelli, novi trener Osijeka kojeg u četvrtak na Opus Areni čeka prva utakmica drugog pretkola nogometne Konferencijske lige.

“Moram reći da smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Zadovoljan sam isto tako jer sam dobio jako puno poruka podrške od navijača. Svi igrači imaju jako dobru radnu etiku, pravi sportski duh i to uvijek obećava. S obzirom na takav početak vjerujem da ćemo ispuniti veliki broj očekivanja. Govorit ćemo na terenu i on će pokazati kakvi smo. Levadia? To je vjerojatno jedan od najtežih suparnika koje smo mogli dobiti. Bit će to teška utakmica u četvrtak, a Levadia trenutačno igra u jako dobrom ritmu. Moramo na terenu imati pravi gard“, naglasio je Coppitelli koji je uoči početka ove sezone stigao u Osijek.

“Još uvijek se dobro sjećamo što smo sve prošli kako bi sada igrali u Europi. To je bio naš veliki cilj. Sada smo u Europi i u njoj ne želimo biti tek prolaznici. Prvu priliku imamo ovog četvrtka protiv Levadije. Uvjeren sam u pravu podršku naših navijača i na krilima toga da ostvarimo dobar rezultat“, dodao je 34-godišnji vezni nogometaš Osijeka Vedran Jugović.