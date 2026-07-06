Tottenham oborio rekord, doveo veznjaka za 116 milijuna eura

Engleski prvoligaš Tottenham je u ponedjeljak objavio da je potpisao ugovor s talijanskim veznim igračem Sandrom Tonalijem koji dolazi iz Newcastle Uniteda.

Tottenham je za 26-godišnjeg talijanskog reprezentativca platio početni iznos od 92,5 milijuna funti, uz koji dolazi i 7,5 milijuna funti bonusa, dodaje se u medijskim izvješćima.

Time je srušen klupski rekord koji su Spursi postavili samo nekoliko dana ranije dovođenjem Mateusa Fernandesa iz West Hama za 85 milijuna funti, a njihova ukupna potrošnja u ljetnom prijelaznom roku premašuje 200 milijuna funti. Prema pisanju The Timesa, Tonali će u klubu zarađivati ​​više od 275.000 funti tjedno, čime će mu se plaća u odnosu na onu u Newcastleu gotovo udvostručiti.

“Jako sam sretan što sam ovdje. Osjećaj je bio fantastičan kad sam danas stigao u klub. Govorilo se o četiri ili pet klubova, a zapravo je postojao samo jedan”, izjavio je Tonali.