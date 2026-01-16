Svetina je ostao bez mjesta u HNS-u, a sada mu je u opasnosti i predsjedništvo u ZNS-u: Evo tko će mu biti protukandidat

Podijeli :

Nakon niza političkih i organizacijskih udaraca koje je tijekom ljeta i jeseni relativno lako amortizirao, Tomislav Svetina suočio se s ozbiljnijim posljedicama. U srijedu je razriješen dužnosti glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza, a već sljedećeg dana pojavile su se informacije da bi se uskoro mogao suočiti i s izazovom na svojoj drugoj važnoj funkciji – mjestu predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS).

Kako SN doznaje, pitanje Svetinine pozicije na čelu zagrebačkog nogometa nije zatvoreno još od kraja rujna, kada je bez većih problema odbio pokušaje opozicije, predvođene Rudešom i Dinamom. Iako je tada javno pozivao na jedinstvo i suradnju, uključujući i Dinamo kao partnera, u pozadini su se nastavili razgovori o promjenama. Prema dostupnim informacijama, opozicijski blok posljednjih tjedana tiho jača i u narednim danima ili tjednima moguć je novi pokušaj preuzimanja vodstva ZNS-a.

Za razliku od pokušaja iz jeseni 2025. godine, ovaj put se, prema tvrdnjama izvora, pristupa organiziranije i promišljenije. U prethodnom pokušaju inicijativu je vodio Rudeš, a protukandidat je bio odvjetnik Nikola Badovinac, no tadašnja strategija, temeljena uglavnom na telefonskim kontaktima, nije bila dovoljna za razbijanje čvrste strukture Saveza. Svetina je tada dodatno osigurao poziciju izmjenom uvjeta kandidature te je osvojio treći mandat uz potporu oko 70 posto klubova. Ipak, već tada se upozoravalo da je riječ o privremenoj stabilnosti, odnosno kupnji vremena.

Prema informacijama do kojih je došao SN, aktualni događaji – uključujući aferu oko sastanka s Zdravkom Mamićem i gubitak funkcije glavnog tajnika HNS-a – dodatno su ohrabrili one koji zagovaraju promjene. Iako ti događaji formalno nisu povezani sa ZNS-om, poslužili su kao politički poticaj za novi pokušaj opoziva.

SN doznaje da je u četvrtak poslijepodne opozicija okupljala između 16 i 18 klubova, uz tendenciju rasta, s ciljem pokretanja postupka opoziva predsjednika i sazivanja izvanredne Skupštine ZNS-a. Ovaj put, prema istim izvorima, opozicija ima i novog kandidata – Juraja Fabijanića iz Futsal Dinama.

Fabijanić je 45-godišnji zagrebački odvjetnik i dugogodišnji sportski entuzijast, poznat ponajprije u futsalskim krugovima. Tijekom godina bio je aktivan u različitim ulogama – od navijača i volontera do sportskog direktora – a sudjelovao je i u osnivanju Futsal Dinama, danas dvostrukog prvaka Hrvatske. Njegovo ime prepoznali su i brojni zagrebački klubovi.

Iako iz Dinama službeno ne komentiraju situaciju, ističu kako se zalažu za „drugačiji i pravedniji gradski savez koji će raditi u interesu svih klubova“. Prema informacijama uz Dinamo ideju promjena navodno podupiru i Rudeš, Vrapče,Ponikve, Jarun, Hrvatski dragovoljac, Kustošija, HUNS te niz manjih klubova.

S druge strane, Svetina i dalje ima snažnu potporu dijela zagrebačkih klubova te se poziva na važeće statute i pravilnike. Za sazivanje izvanredne skupštine s ciljem izglasavanja nepovjerenja potrebno je ili 20 od ukupno 60 klubova ili trećina elektorskih glasova. U slučaju da se taj prag dosegne, slijedili bi novi izbori, na kojima bi odlučivala natpolovična većina glasova.