Sve je riješeno: Rakitić postaje novi igrač Hajduka!

Ivan Rakitić postat će novi igrač Hajduka, objavio je najpouzdaniji insajder Fabrizio Romano te napisao "here we go", što znači da je posao dogovoren te mu predstoji samo službena objava. Legendarni hrvatski veznjak trebao bi potpisati dvogodišnji ugovor sa splitskim klubom.

Podsjetimo, Romano je u ponoć objavio da je Rakitić raskinuo ugovor s Al Shababom. Sada je otkrio da mu je u Saudijskoj Arabiji bilo lijepo, ali “želio se iskušati u Hrvatskoj”. Romano napominje da su ključne uloge u dolasku Rakitića odigrali trener Gennaro Gattuso, sportski direktor Nikola Kalinić i Ivan Perišić kao igrač.

Nikola Kalinić, koji je donedavno bio napadač Hajduka, radio je na transferima Rakitića i bosanskohercegovačke legende Edina Džeke (38), koji nastupa za Fenerbahče još od lipnja. Jedina prepreka bio je saudijski klub, u koji je Rakitić stigao krajem siječnja ove godine nakon što je raskinuo ugovor sa Sevillom.

Rakitić je u Al Shababu zarađivao 15 milijuna eura po sezoni te mu je ugovor bio trajao do konca lipnja 2025. godine. No, odlučio je ranije završiti saudijsku avanturu, nakon svega osam utakmica, jednog gola i jedne asistencije. U Hajduku će, naravno, morati pristati na znatno manje financijske uvjete.

Rakitić je tijekom sjajne karijere nastupao za Basel, Schalke, Barcelonu i Sevillu, čija je legenda. Sakupio je 106 nastupa i 15 pogodaka za hrvatsku reprezentaciju i s njom osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. No nikad nije zaigrao u SuperSport HNL-u s obzirom na to da je rođen u švicarskom Möhlinu.

Rakitić je davna želja Hajduka, a on također nikada nije krio koliko voli taj klub i Split. Hajduk bi mu trebao biti šesti i vjerojatno posljednji klub trofejne karijere, a vrlo skoro bi i Hajduk mogao objaviti njegov dolazak.