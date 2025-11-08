Štimac se ispričao za europski debakl, a onda uoči derbija poručio: ‘Sutra nema opravdanja’

Podijeli :

Zrinjski i Željezničar u nedjelju u 15:15 igraju derbi 14. kola Premijer lige BiH na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru.

Dan uoči susreta trener Zrinjskog Igor Štimac otkrio je da je klub tražio pomicanje termina nakon teškog poraza 0:6 od kijevskog Dinama u Europi, no zahtjev za odgodom nije prihvaćen.

"Nismo mogli dobiti odgodu utakmice sa Željom, a tražili smo da je pomaknemo za ponedjeljak ili utorak. Morali smo onako reagirati u Lublinu i proživjeli smo težak rezultat zbog kojeg se ispričavam navijačima", rekao je Štimac, a onda momčadi poručio:

“Nismo mogli dobiti odgodu utakmice sa Željom, a tražili smo da je pomaknemo za ponedjeljak ili utorak. Morali smo onako reagirati u Lublinu i proživjeli smo težak rezultat zbog kojeg se ispričavam navijačima”, rekao je Štimac, a onda momčadi poručio:

“Sutra nema isprike i opravdanja, hoću vidjeti ratnike spremne za rat i nova tri boda.”

O Željezničaru su razmišljali i uoči puta u Poljsku:

“Svaka utakmica nam je derbi jer svaka nosi tri boda. O ovoj utakmici smo razmišljali i prije odlaska u Poljsku i dobro smo vagali kako pristupiti široj slici”, rekao je bivši hrvatski izbornik pa se osvrnuo i na poraz 2:0 na Grbavici od Željezničara, jedini ove sezone u prvenstvu:

“Tu utakmicu treba gledati u širem kontekstu jer je došla nakon pražnjenja u Europi. Kontrolirali smo i tu utakmicu, ali bili smo neefikasni, što nas prati u ovoj sezoni. Snaga Željezničara je kontranapad i tu se nismo dobro ponašali. Sada će biti druga priča.”

Za kraj je poručio:

“Teško je prejudicirati što Željo razmišlja i kako će se ponašati ovdje. Kako god se budu ponašali, dolaze na naš teren i moramo se ponašati šampionski i autoritativno. Izaći sa samopouzdanjem na teren i odigrati svoju utakmicu.”

Uoči derbija Zrinjski zauzima drugo mjesto na ljestvici s 27 bodova, pet više i utakmicom manje od trećeplasiranog Željezničara. Na vrhu je Borac, koji ima bod više od Zrinjskog te također utakmicu manje od ostatka konkurencije.