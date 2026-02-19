Štimac: Ostali smo živi, a mogli smo biti i življi jer smo imali bolje prilike nego oni. Bogu hvala

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

Nogometaši HŠK Zrinjski Mostar i Crystal Palace FC odigrali su 1:1 u Mostaru, pa će odluka o putniku dalje pasti u uzvratu u Londonu za sedam dana. Nakon susreta, u kojem je prvak BiH pokazao da može parirati favoriziranom engleskom prvoligašu, trener Igor Štimac istaknuo je ponos na svoju momčad i navijače.

Štimac je održao konferenciju za medije nakon utakmice protiv prošlosezonskog osvajača FA kupa. “Ponosan sam na svoju ekipu, na publiku i na cjelokupan sadržaj koji je pratio ovaj dan, Bogu hvala”, rekao je Štimac. Zahvalio je domaćim i gostujućim navijačima na dolasku i atmosferi. “Zadovoljstvo je tu, ali da vam budem iskren, već sam zaboravio utakmicu jer nas čekaju napori i obveze“, istaknuo je Štimac, odmah usmjerivši misli na buduće izazove.

Trener Zrinjskog posebno je pohvalio stopera Duju Dujmovića (22), za kojeg je rekao da je iza njega “još jedna blistava utakmica”. Naglasio je da Dujmović igra na deficitarnoj poziciji te da “ima srce lava”.

“Igra pošten, iskren nogomet. Ima predivnu tehniku, super je u igri glavom, vidjeli ste i večeras protiv ovakvih protivnika. Miran na lopti. Ima kvalitetu, ali i njemu sam rekao: ‘Budi strpljiv, čeka nas još šest mjeseci posla. Moramo još izbrusiti neke stvari.’ Još malo iskustva da skupi pa ćemo onda razmišljati o većim stvarima”, izjavio je Štimac.

Komentirajući tijek utakmice, Štimac je istaknuo da mu je želja bila da momčad “ostane živa za ovu utakmicu”. “Ostali smo živi, ostaje žal što nismo življi nego što jesmo jer smo imali prilike, imali smo puno čišće situacije nego što su oni imali. Međutim, svjesni smo njihove snage”, rekao je Štimac.

Veseli ga brza prilagodba momčadi na taktičke zahtjeve. “U tako kratkom roku prilagodili smo se na bitne izmjene koje su se dogodile u našoj igri kako bismo ovakvog protivnika umrtvili, začepili im kanale koje on koristi vrlo vješto u Premier ligi i kakvom igrom izdominira puno veće momčadi nego što su oni sami”, rekao je Štimac.

Štimac je priznao da nije bilo lako održati visoki ritam. “Vidjeli ste kakvu energiju imaju naši igrači, da sam mogao ostaviti onih jedanaest cijelu utakmicu, ne mijenjati ništa, biti strpljiv i čekati da se možda dogode dvije kontra dobre…

Ali dobro, malo je trebalo i umrtviti igru i iskoristiti ovo vrijeme za zamjene. Napravili smo ono što je bilo po planu, i još jednom im moram čestitati. Kapa do poda, baš su odigrali plemićki”, zaključio je Štimac.