Štimac o nizozemskom sucu: Sanjao sam da vrišti dok ga mlatim

AP Photo/Bikas Das via Guliver

Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac za Otvoreno je prokomentirao sinoćnju utakmicu Vatrenih i Italije te toliko spominjanog nizozemskog suca Dannyja Makkelieja.

“Doveo nas je do suza, mnoge od nas, to je sigurno. Nije lako, jer ogromne su bile jučer greške suca koje su direktno utjecali na sve što se događalo na terenu, tako i krajnji ishod, koji će nas vjerojatno koštati prolaska u završnicu. Kao što je Luka rekao: nogomet je nekad okrutan. Dogodilo nam se to i prije, 1996. u Engleskoj kada nas je sudac direktnim greškama zakinuo pobjede nad tada silnom jakom Njemačkom, koja je otišla do samog kraja “, – rekao je Štimac pa nastavio:

“Međutim, čvrsto sam uvjeren da će i ovaj poraz bit put ka nekim novim pobjedama i uspjesima. Porazi su sastavni dio života. Tko se ne zna podignuti nakon poraza, neće nigdje stići.”

Potom opet o sucu:

“Volio bih da zaboravimo ovog suca, ni ne znam mu ime. Jutros sam se probudio, sanjao sam da ga mlatim, da vrišti, da se pokušava otrgnuti iz mojih ruku. Toliko sam bio deprimiran…”

“Moramo analizirati sebe, gdje smo pogriješili, što nismo dobro napravili. Mislim da smo trebali osigurati prolaz puno prije Italije i od toga treba početi. Izborniku, dečkima i svima ostalima treba čestitati jer i ovi rezultati su dio posla kojim se bavimo.”

Kako dalje?”

“Istim putem, Hrvatska nema o čemu brinuti. Žao mi je što mali Baturina nije jučer dobio priliku u utakmici u kojoj se pokazalo da nam treba igrača jakih na lopti. Golovi se ne bi trebali primati u prvim i posljednjim minutama utakmicama. Na tome moramo poraditi i sve će biti u redu” – zaključio je.

Secirao je Štimac nastup Vatrenih u Njemačkoj:

– Odigrali smo jedan solidan turnir, nećemo reći pretjerano dobar iz razloga što je izostala realizacija, u svim ostalim segmentima nogometne igre bili smo među pet sudionika Eura. Ali očito da nam je falio realizator, egzetkutor u šesanestercu