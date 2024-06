Steve Cooper stiže na klupu povratnika u Premier ligu

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Povratnik u englesku nogometnu Premier ligu Leicester City za novoga je menadžera imenovao Stevea Coopera (44), koji je prošle sezone vodio Nottingham Forest.

Leicester je s Cooperom potpisao trogodišnji ugovor.

Cooper će na mjestu menadžera Leicestera naslijediti Enza Marescu koji je, nakon što je prošle sezone s “lisicama” osvojio prvo mjesto u drugoligaškom društvu, odlučio prihvatiti posao menadžera Chelseaja.

Cooper je vodio Nottingham Forest od rujna 2021. do prosinca 2023. godine te je u to vrijeme vratio “šumare” u društvo najboljih nakon 23 godine izbivanja, a onda i osigurao ostanak u Premier ligi u sezoni 2022/23. No, serija lošijih rezultata krajem prošle godine koštala ga je pozicije.