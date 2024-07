Srna bio na večeri s Gattusom: ‘Imam Brazilca za Hajduk!’

Podijeli :

xVitaliixKliuievx via Guliver

Šahtar i Hajduk odigrali su bez pobjednika (1:1) u sklopu priprema za novu sezonu.

Utakmicu je pratio i Darijo Srna, proslavljeni bivši hrvatski kapetan, a danas sportski direktor Šahtara. Srna je za Dalmatinski portal rekao kako je bio na večeri s trenerom Bijelih Gennarom Gattusom te se pričalo o potencijalnim novim imenima na Poljudu.

“Imamo igrača za Hajduk. Pričali smo o jednom Brazilcu, ali moramo sačekati i vidjeti hoće li biti šanse da ode u Hajduk. Trenutačno je ozlijeđen, on je naš treći krilni napadač. Moramo vidjeti tko će doći, a tko otići. Uvijek sam na dispoziciji Hajduku, imam hajdučko srce.”

Osvrnuo se i na ambicije Hajduka.

“Danas bez dva krilna napadača koja rade razliku nisi opasan. Ne ulazim u politiku i ideju trenera. Želim njemu, kao i svakom treneru Hajduka sve najbolje, da postanu prvaci. No, ne možemo se dovesti u poziciju da svake godine pričamo jednu te istu priču i na kraju završimo jednom te istom pričom. To je već svima nama postalo dosadno. Osvajanje kupa je lijepo, ali Hajduk mora udariti na puno veće, a to je osvajanje prvenstva.”

Šahtar od brazilskih ofenzivaca ima Kevina (21), Eguinalda (19), Pedrinha (26) te Newertona (19).