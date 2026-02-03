Sprema se još jedan odlazak iz Hajduka? Stigla ponuda za napadača

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk bi uskoro mogao završiti još jedan izlazni transfer.

Kako navodi Dalmatinski portal, Hajduku je stigao upit aktualnog prvaka Bjelorusije, Vitebska, koji je za Bambu navodno ponudio nešto manje od pola milijuna eura, uz bonuse i 10 posto od buduće prodaje.

Posrednik u ovom poslu je nekadašnji kapetan juniora Hajduka Slavko Grubić koji je i ranije pokušavao pomoći Hajduku.

Na Poljudu nemaju navodno ništa protiv Bambinog odlaska, a ni Gambijac nije imun na ponudu Vitebska jer mu se nudi trogodišnji ugovor i nekoliko tisuća eura veća mjesečna plaća od one koju ima na Poljudu. Bjelorusi su uporni, ali nisu spremni još dugo čekati te bi sve trebalo biti jasnije u iduća dva dana.

Bamba je u Hajduk stigao u ljeto 2024. iz Grenoblea za odštetu od 600 tisuća eura. Odigrao je 47 utakmica, zabio šest golova i upisao pet asistencija.