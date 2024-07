Sopiću trebaju pojačanja: ‘S ovim ćemo se teško boriti na tri fronta’

Podijeli :

Nakon pet dana priprema u austrijskom Schladmingu, a uoči test-utakmice protiv Karlsruhea, trener Rijeke Željko Sopić govorio je o aktualnom stanju u momčadi.

Rijeka je u prvoj “austrijskoj” utakmici pobijedila mađarski Spartacus 3:1, a u subotu od 17 sati igra protiv njemačkog drugoligaša Karlsruhea. Dogovorom momčadi igrat će se dva puta po 60 minuta.

Utakmicu će, navode iz kluba, propustiti Lindon Selahi i Bruno Goda koji su u fazi oporavka, kao i Jorge Obregon koji je osjetio mišić pa je u petak radio po posebnom programu.

“Sve u svemu sam zadovoljan, s obzirom na to da imamo nekih realnih poteškoća. Lindon Selahi je počeo trenirati, ali smanjenim intenzitetom. Taj pogibeljni start bio je prošle subote, a on je tek počeo lagano raditi s loptom i propustit će najvažniji dio priprema. To je veliki problem za nas. Jorge Obregon je osjetio jednu staru ozljedu, ožiljak zadnje lože, koji mu stvara određene probleme s vremena na vrijeme, i on će također propustiti današnji ogled. Marco Pašalić je bio bolestan zadnja dva dana, jučer (op.a. četvrtak) je krenuo u trenažni proces i ja se nadam da će moći participirati u jednom dijelu te utakmice protiv njemačkog kluba, koja će se isto igrati u dva poluvremena trajanja po 60 minuta”, komentirao je trener Rijeke Željko Sopić, a prenose Sportske novosti

Sopić je zadovoljan kako teku pripreme, ali je i realan. Za igru na više frontova, pogotovo u prvom dijelu sezone kada se “napada” Europa, pojačanja su nužna.

“Iako sam jako zadovoljan kako dečki rade, naravno da radimo i na pojačanjima, morat ćemo proširiti kadar jer ćemo se s ovim jako teško boriti na tri fronta i igrati utakmice svaka tri dana. Sve su to mladi igrači, jako mlada momčad bez previše iskustva, no igranje u ritmu četvrtak – nedjelja zahtijeva široki roster kojeg mi trenutno nemamo. Ponovit ću situaciju s Brunom Godom, ne znamo kad će i hoće li biti bolje ta njegova upala pubične kosti. Imamo objektivnih problema i na tim pozicijama. Doveli smo Antu Majstorovića da nam proširi kadar i trenutno mislim da do idućeg četvrtka, kada prijavljujemo igrače za to drugo pretkolo protiv vjerojatno rumunjskog predstavnika, trebamo proširiti kadar s još barem dva igrača. Jednostavno, ne moramo strepiti jer znamo da imamo još dvije-tri pripremne utakmice.”

Karlsruhe će biti najjača provjera Riječanima, do sada.

“Istina, to nam je svakako najteža provjera dosad, no iskreno rečeno ne pripremamo se nešto posebno za tu utakmicu, normalno treniramo s visokim intenzitetom. No, morat ćemo obratiti pozornost da ne pretjeramo, da ne treniramo prejako. Svakako ćemo dati šansu svim igračima pošto ih trenutno imamo 22 zdrava u kadru. Posljednja dvojica će svakako participirati posljednjih 10-15 minuta. Nakon toga nas čeka utakmica iduću srijedu protiv Red Bull Salzburga, vjerojatno najjača utakmica priprema, dok će igrači koji neće igrati tu utakmicu dan kasnije igrati protiv slovenskog Triglava. Nakon te dvije provjere dobit ćemo potpunu sliku u kakvom smo stanju i za kakve smo domete sposobni u ovoj sezoni”, zaključio je Sopić.