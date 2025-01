Slot? Što se skriva u nizozemskoj bočici

Tko je Arne Slot? Njegova priča daleko je od samo trenerskog uspjeha; radi se o stvaranju naslijeđa izvrsnosti i discipline na kojoj inzistira sa svakom svojom momčadi. Dok je Slot preuzimao Liverpool, bilo je puno upitnika. Svoju jedinstvenu mješavina taktičke svijesti i holističkog razvoja želi implementirati u Redse a Anfielda.

Jurgen Klopp je posljednji put krenuo prema Kopu. Više nije imao naočale, tako da nije mogao sakriti suzu. Nijemac koji je u devet godina Liverpool vratio na kote iz vremena Shanklya i Paisleya, koji je osvojio prvi naslov u Premier League, osvojio Ligu prvaka, te definitivno Redse pozicionirao u svjetski klupski nogometni vrh odlučio je život nastaviti kao savjetnik i turist. Jedini čovjek s kojim nije mogao bio je – Pep Gvardiola. Mahnuo je tako Klopp Kopu, te uzeo mikrofon u ruke:

“Arne Slot la la la la la, Arne Slot la la la la la…

Svima je bilo jasno tko će ući u Jurgenove ‘velike cipele’.

Naravno, mnogi navijači Liverpoola su pustili suzu za Kloppm, pritom prognozirajući novu eru omiljenog kluba:

“Sad nam slijede godine kao što im proživljavaju navijači Manchester Uniteda.”

“Evo stigla nam je borba za peto-šesto mjesto.”

“Vratit ćemo se dva desetljeća unatrag.”

“Slot, tko je to, uopće nema karizmu.”

Često smo u životu skloni predrasudama.

Tko je Arne Slot? Njegova priča daleko je od samo trenerskog uspjeha; radi se o stvaranju naslijeđa izvrsnosti i discipline na kojoj inzistira sa svakom svojom momčadi. Dok je Slot preuzimao Liverpool, bilo je puno upitnika. Svoju jedinstvenu mješavina taktičke svijesti i holističkog razvoja želi implementirati u Redse a Anfielda.

Slot je zahtjevan na čvrst, ali na pošten način. Taktičke prilagodbe i pametne zamjene pomogle su Liverpoolu da prođe kroz utakmice u kojima su bili lošiji u prvom poluvremenu, ali čini se da je veći čimbenik smirena, ali odlučna poruka kako se ponašati u kriznom trenutku. Iako finiji detalji ostaju privatni, poznato je da su njegove grupne rasprave inspirativne i ‘posute’ relevantnim informacijama. I dok je jedna od njegovih najvećih prednosti slušanje onih kojima vjeruje, zanimljiv je detalj sa jedne video analaize Slota i momčadi, otkrio jedan od igrača.

“Može povisiti glas i reći vam da nije zadovoljan, ali radi se više o pokušajima pronalaženja rješenja kako to možemo učiniti bolje, prikazivanja isječaka i sličnih stvari”, rekao je Andy Robertson.

“Ono što izdvaja Arnea od drugih je to što je izvrstan komunikator”, kaže psiholog Dan Abrahams, koji je radio sa Slotom u Feyenoordu i koji mu je također osobno davao savjete vezane uz životni stil i posao. “On zna kako prenijeti svoja razmišljanja igračima. On zna svoje planove i oni su prilagodljivi. Igrači to osjete, na taj način zapravo dobivaju samopouzdanje i osjećaj pripadnosti momčadi i cilju koji Slot postavlja.

Kloppov Liverpool često je odražavao njegov intenzivan, energičan pristup, Slotova verzija također je prožeta njegovom vlastitom osobnošću: miran, kontroliran, ali sposoban pojačati tempo kada je to potrebno. I dok su kuglice na boru, darovi porazbacani ispod, Liverpoolovi navijači se nalaze u trasu. Znam da ne vjeruju u Božiće bajke, no kada ujutro nakon hmeljske rekuperacije pronađu bistrinu i protrljaju mamurne oči, vjerojatno traže najbližu osobu do sebe samo s jednim ciljem – uštipni me, molim te.

Arne Slot je prvi trener u povijesti Liverpoola koji je u prvih 12 utakmica ostvario 11 pobjeda. Nikada to nitko nije uspio učiniti. I to statističko divljenje u ovim trenucima ne može prestati. S utakmicom manje Liverpool je vodeća momčad Engleske lige s 45 bodova (14 pobjeda, 3 remija i 1 poraz). U Ligi prvaka odigrano je šest od osam utakmica i jedino svih šest pobjeda ima Liverpool.

Kako se to dogodilo?

Kostutrili kralježnica su postojane. Andersson (sjajan je bio i Kelleher), Van Dijk i Salah. Kloppovo remek-djelo, spremno je oko sebe skupljati nogometne istomišljenike. Kritičari će reći da je Slotov najbolji potez – Ryan Gravenberch. Ima 22 godine, rođen je u Amsterdamu, Klopp ga je uzeo Bayernu, ali mu nije bio ‘prvi pick’. Slot je u tom još uvijek mladom igraču dobio onu sigurnost i balans. Uz iskusnog Argentinca Alexisa Mac Allistera, Redsi su u tom obveznom djelu veznog reda sad super moćni. Dva pravca i savršena disciplina.

Slot se na inteligentan način pozabavio i dilemom oko izbora lijevog beka. Javno je rekao da je razlog zbog kojeg je Robertson igrao manje minuta pod njim njegov neujednačen početak predsezone: Škot se nužno ne slaže s tim obrazloženjem, ali je rekao novinarima nakon vikend pobjede nad Aston Villom da cijeni njegovu iskrenost.

“Menadžer je vrlo otvoren i iskren, razgovarali smo dosta puta i uvijek je to bio dobar razgovor”, rekao je. “Između nas oboje postoji uzajamno poštovanje čak i ako se ne slažemo s postavama momčadi!”

Ne bojeći se reći kako jest, Slot je s uvjerenjem riješio druga pitanja oko odabira. Naglasio je, primjerice, da će Alisson, kada se vrati nakon ozljede, biti vratar broj 1, bez obzira na dobru formu Caoimhina Kellehera.

Primjeri Slotovih promjena vidljive su od prvog dana sezone i dvoboja protiv Ipswich Towna kada je nakon 45 minuta primijetio da njegova momčad gubi previše duela. Uveo je Ibrahima Konatea umjesto Quansaha i problem je bio riješen.

Protiv Manchester Uniteda pronašao je načina da razotkrije bekove Erika ten Haga i izolira defenzivnog veznog Casemira, a kada je njegova momčad prečesto prepustila posjed lopte u završnici protiv Wolverhampton Wanderersa, odmah je stisnuo u utakmicama protiv Bologne i Crystal Palacea nakon toga.

Razgovori na poluvremenu su bili ključni posljednjih tjedana. Kratki su i oštri, potkrijepljeni video analizom: Slot traži od svog osoblja da pripreme kratkle detalje iz prvog poluvremena kako bi mogao svojim igračima pokazati što nije bilo dobro. I što se može poboljšati. Kad je njegova momčad gubila 1-0 protiv Brightona rekao je igračima da moraju biti agresivniji u pressingu i brže vratiti posjed nakon sporog i napornog prvog poluvremena. Nije bilo vike ni vrištanja, samo mirno traženje promjene, au drugom poluvremenu zabilježeno je više sprinteva i intenzivnog trčanja, što je pomoglo Liverpoolu da preokrene utakmicu i pobijedi 2-1.

“Arne obraća pozornost na riječi koje koristi”, objašnjava Abrahams. “Razumije ritam rečenica i ton. To može pomoći igračima dati energiju ili ih opustiti.”

Bivši vratar Liverpoola Sander Westerveld poznaje Slota iz njihovih igračkih dana i nedavno ga je intervjuirao za službene kanale kluba.

“Arne ima od svega pomalo”, rekao je za The Athletic.

“On može biti jako težak ako stvari ne idu onako kako on želi i on će to reći igračima, ali će ipak moći pronaći pozitivne note i vibru koje će im dati samopouzdanje.”

Bljeskovi bijesa su rijetki, ali kada treba biti čvrst, ne suzdržava se. Bilo je oštrih riječi nakon pobjede kod Wolvesa, na primjer, zbog toga koliko je Liverpool bio blizu izbacivanja. Slot je otkrivao crte svog karaktera, jer to je neophodno da bi te grupa odraslih ljudi mogla pratiti i ispunjavati tvoje zamisli. Taj stupanj samopreispitivanja proširio se i na njegovo ponašanje na aut liniji. Kada je izgubio živce protiv Chelseaja i bio opomenut od strane suca, priznao je da je to bio zasluženi karton, te da mu je bilo teško obuzdati osjećaje nakon niza brzih odluka koje su išle protiv njega.

Nizozemac je po dolasku stvorio tim ljudi kojima neizmjerno vjeruje. Jedan od njih je Sipke Hulshoff koji je prvi put radio s njim prije 10 godina. Drugi je Dennis van der Ree, koji je radio s obojicom u nizozemskom klubu Cambuur. “On zna što Arne želi. On je odan.” Podrazumijeva se da bi Slot poveo više članova svog tima iz svog bivšeg kluba da je postojala prilika. Umjesto toga angažirao je Johnnyja Heitingu kao pomoćnika jer je smatrao da je važno dovesti trenera s iskustvom u Premier ligi.

Heitinga, koji je prethodno radio u West Ham Unitedu pod vodstvom Davida Moyesa, sada radi puno individualnog treniranja i nudi alternativno mišljenje koje se Slotu sviđa jer želi da ga se provjeri i izazove. Visoko cijenjeni Aaron Briggs, bivši igrač Manchester Cityja, Monaca i Wolfsburga, čini trenerski tim i također se lijepo udomaćio. Kolektivno, radna etika osoblja u pozadini pomaže u smanjenju pritiska sa Slota i omogućuje mu da se usredotoči na ono što je najvažnije. Slot ne očekuje da njegova momčad dobije baš svaku utakmicu, ali on zahtijeva naporan rad svaki dan, te od svojih igrača traži maksimalno međusobno poštovanje. Želi stvoriti škvardu kako mi u Zagrebu volimo reći. Jer bez toga i nema velikih momčadi i velikih pobjednika.

U reprezentativnim strankama Slot nakratko ‘pobjegne’ u Nizozemsku, kako bi vrijeme proveo sa ženom i djecom. Gledanje nogometa na prijenosnom računalu smatra opuštajućim jer mu omogućuje slobodu obavljanja drugih malih zadataka u isto vrijeme. Doručkuje i ruča na poligonu, a zatim kući nosi večeru za večeru, uglavnom zato što je njegov raspored tako zahtjevan.