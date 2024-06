Slomljena slovenska srca, u doslovno posljednjoj sekundi Jović donio bod Srbiji!

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Images

U još jednom dramatičnom raspletu, nogometaši Srbije su uspjeli izvući bod golom u posljednjoj minuti dvoboja protiv Slovenije u Muenchenu, odigravši 1-1 u utakmici 2. kola skupine C Europskog prvenstva.

SLOVENIJA – SRBIJA 1:1 IZ MINUTE U MINUTU

Slovenija je povela golom Žana Karničnika u 69. minuti, a u petoj minuti sučevog dodatka strijelac za Srbiju bio je Luka Jović.

Na ljestvici skupine je vodeća Engleska s tri boda, Slovenija ima dva, a po jedan Danska i Srbija.

Matjaž Kek je za dvoboj sa Srbijom na teren poslao istu postavu koja je započela i iznijela najveći teret u osvajanju boda protiv Danske u prvom kolu, dok je Dragan Stojković napravio igračke, ali i taktičke promjene u odnosu na utakmicu protiv Engleza, u kojoj je zbog ozljede ostao bez Filipa Kostića do kraja Eura.

Njega je u početnoj postavi zamijenio 35-godišnji kapetan reprezentacije Dušan Tadić i zauzeo mjesto polušpice, iza napadačkog dvojca koji su činili Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, a time je postao i najstariji igrač u povijesti srbijanske reprezentacije koji je počeo utakmicu na završnom turniru Eura. U veznom redu su iz početne postave ispali Nemanja Gudelj i Sergej Milinković-Savić, a ušli su Filip Mladenović i Ivan Ilić.

Te promjene u početku utakmice nisu donijele pozitivan pomak u igri srbijanske reprezentacije. Slovenci su bolje ušli u utakmicu i već u prvih deset minuta dvaput ozbiljno zaprijetili srbijanskom vrataru Predragu Rajkoviću. U 4. minuti je Adam Gnezda Čerin neometan pucao sa 20-ak metara, ali je lopta išla ravno u Rajkovića. U još boljoj situaciji našao se u 8. minuti Jan Mlakar. Bivši napadač Hajduka je ušao u kazneni prostor s desne strane, gađao u bliži kut, ali je Rajković to uspio obraniti nogom.

Srbija je do 27. minute bila bez udarca prema vratima. Tad je Vlahović pokušao glavom, ali je njegov udarac bio lak plijen za dobro postavljenog slovenskog kapetana Jana Oblaka.

No, to je bio znak da se Stojkovićeva momčad počela buditi i konkretnije prijetiti slovenskim vratima. U 31. minuti je Tadić odlično ubacio iz kuta na suprotnu vratnicu, ali je Mlakar uspio ispred Mitrovića izbiti loptu na metar-dva od gol-crte.

Nakon perioda bolje igre srpskih nogometaša, u 38. minuti je Slovenija došla do svoje najbolje prilike na utakmici. Timi Maks Elšnik je iskoristio grešku u srpskoj obrani, ušao u kazneni prostor i snažnim udarcem svladao Rajkovića, ali je lopta udarila u vratnicu. No, odbila se prema sredini kaznenog prostora, gdje je prvi na njoj bio Benjamin Šeško. No, slovenski napadač nije dobro zahvatio loptu, poslavši je preko grede.

U 42. minuti Srbija je imala najbolju priliku preko Mitrovića. Slovenci su dopustili suparnicima da kombiniraju unutar njihovog kaznenog prostora. Odličnom loptom uposlen je Mitrović, oslobodio se čuvara u petercu, ali mu je Oblak ušao u udarac i tako ga spriječio u postizanju prvog pogotka srbijanske reprezentacije na Euru u Njemačkoj.

Za kraj poluvremena je pokušao udarcem izvan kaznenog prostora zaprijetiti Saša Lukić, ali je lopta završila u bloku.

Prva je Srbija zaprijetila i u drugom poluvremenu. U 47. minuti su na desnoj strani kaznenog prostora odlično kombinirali Tadić i Mitrović. Tadić je odličnom loptom izbaci Mitrovića u situaciju “jedan na jedan” protiv Oblaka, ali je sjajni slovenski vratar još jednom skratio kut i obranio udarac srpskog napadača.

Nakon toga je Jaka Bijol nespretno intervenirao ispred Jana Oblaka i umalo poslao loptu u vlastitu mrežu, da bi u 50. minuti ponovno Mitrović došao u priliku, ali je njegov udarac glavom uspio malo skrenuti Žan Karničnik, dovoljno da lopta ode preko grede.

Slovenija je malo toga napravila u drugom poluvremenu do 58. minute, a onda je Predrag Rajković još jednom odličnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Benjamin Šeško je bio u kontranapadu. Nije imao veliku pomoć suigrača pa je odlučio sa 25 metara pokušati iznenaditi srpskog čuvara mreže. Desnom nogom je s lijevog boka gađao suprotan gornji kut, ali Rajković se ispružio i “izvadio” loptu ispod grede.

U 65. minuti je Mitrović ponovno bio u prilici, ali je sa desetak metara poslao loptu preko gola. I kad se činilo da će Srbija iz tolikih prilika ipak uspjeti doći do pogotka, lopta je završila u mreži na suprotnoj strani.

Žan Karničnik je na polovici terena oduzeo loptu i poslao na lijevi bok prema Timiju Elšniku. Polako je slovenski veznjak vukao kontranapad, a onda poslao sjajnu prizemnu loptu prema suprotnoj vratnici. Tamo se srpskim braničima iza leđa ušuljao Karničnik i poslao loptu u mrežu za vodstvo Slovenije u 69. minuti.

Bio je to drugi pogodak desnog braniča za slovensku reprezentaciju. No, Karničnik je na ovoj utakmici bio posvuda. U 72. minuti je on bio taj koji je spriječio Mitrovića u realizaciji, kad mu je ušao u udarac na visini peterca i toliko skrenuo loptu da je ona udarila u gredu, a nije završila u mreži.

Stigao je Karničnik još jednom zaprijetiti i Rajkoviću, ali je u 79. minuti njegov udarac s više od 20 metara prošao uz vratnicu.

Slovenija je od 80. minute prepustila posjed srpskim nogometašima i čuvala prilaze svojim vratima. Srbija je pokušavala nebrojenim ubačajima u kazneni prostor, ali je zgusnuta i koncentrirana slovenska obrana sve to uspijevala otkloniti. Ostalo im je to učiniti još samo jednom, kod posljednjeg udarca iz kuta.

Ubacio je Ivan Ilić, lopta je išla u šumu igrača koji su se nalazili na rubu peterca. Najsnalažljiviji među njima bio je Luka Jović koji je podmetnuo glavu i skrenuo loptu, a ona je pokraj Jana Oblaka završila u mreži.

Među srpskim nogometašima i navijačima zavladao je delirij, a na suprotnoj strani tuga za izgubljenim bodovima. Samo 24 sata nakon što je Albanija na isti način otela pobjedu Hrvatskoj u Hamburgu, isti scenarij dogodio se u Muenchenu.

Luka Jović je Srbiju ostavio u igri za osminu finala, a Slovenija će morati protiv Engleske u zadnjem kolu tražiti put prema nokaut fazi.