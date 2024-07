Slišković o 2005. i Štimcu: ‘Nije me prevario, ali je malo poletio’

Podijeli :

Sport Klub

Legenda Hajduka Blaž Slišković vratio se na 2005. kada je kao trener vodio splitsku momčad i svoj odnos sa Igorom Štimcem.

Tu posljednju sezonu u kojoj je osvojio naslov prvaka, Hajduk je počeo s Ivanom Katalinićem na klupi kojeg je nakon loše serije zamijenio Blaž Slišković koji također nije izgurao prvenstvo do kraja nego je na klupu sjeo Igor Štimac, do tada sportski direktor, te uz pomoć Pere Nadoveze osvojio titulu.

“Škakljivo pitanje. To je bilo i prošlo, davno je bilo”, kazao je Slišković u emisiji Sport nedjeljom koji je nakon pitanja je li ga Štimac prevario bio konkretniji.

“Ne bih ja rekao da je on mene prevario. Gruba je riječ, ali razumijem je. Mislim da je Igor u tom trenutku malo poletio. Želio je ostvariti nešto na lak način, jer je bilo lako dovesti Hajduk do titule pet-šest kola prije kraja. Imali smo prednost od tri boda. Nije mene ništa zaboljelo, mogu shvatiti da je kao sportski direktor štitio interes kluba. To je normalno, nije problem. Ali što me je zaboljelo u jednom periodu? Kasnije je ta ljutnja prošla. Taj isti Štimac je mom sinu donio dres sa Svjetskog prvenstva 1998. kad je Hrvatska bila treća. Dao je svoj dres mom sinu. Taj isti Igor Štimac zna da sam ja, dok je on počinjao u Hajduku, na neki način pokušao njemu otvoriti put do prve ekipe. Isticao sam ga u svakom razgovoru o perspektivnim mladim igračima. Računajući da on cijeni mene, da ja na neki način cijenim njega i njegovu karijeru, računao sam da će u ključnom trenutku stati iza mene”, zaključio je Slišković.