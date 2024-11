Skomina potvrdio da je Hajduk oštećen: ‘Bio je penal nad Melnjakom’

Podijeli :

Peter Schatz Pool via Guliver Image

Kao i uvijek na kraju svakog tjedna, Damir Skomina analizirao je sporne situacije s domaćih travnjaka.

Na utakmice Hajduka i Istre u 30. minuti nogometaši Hajduka tražili su jedanaesterac nakon što je Mateo Lisica povlačio Darija Melnjaka. Sudac Toni Dadić konzultirao se s VAR sobom te na kraju i sam otišao pogledati snimku, ali nije promijenio svoju prvotnu odluku

Stručni sudački analitičar i poznati slovenski sudac Damir Skomina ovako je vidio tu situaciju:

“Slažem se s VAR sucem po kojem je to bio kazneni udarac. To povlačenje je jasno i dulje traje, onemogućava Melnjaka u borbi za loptu. Po meni bi vratar bio taj koji još ima mogućnost igranja loptom, tako da to nije kazneni udarac i crveni karton, ali je kazneni udarac.”

Na istoj utakmici viđene su još dvije sporne situacije. Istrin ofenzivac Lawal pao je nakon duela s Hajdukovim Šarlijom. Skomina je rekao:

“Imamo tu šest snimaka, na pet snimaka je to čisti kazneni udarac. Ostaje nam taj šesti na kojem ne vidimo da Šarlija dodiruje Lawala, već igrač sam pada. Napadač koji je pometen ostane ležati dulje vremena na travnjaku, nisam baš vidio da profesionalni igrači ovako lako ustaju nakon takvog prekršaja.”

U 23. minuti utakmice Hajduka i Istre bilo je povlačenje Rakitića: “Tu ga Rakitić intenzivno povlači. Da je taj igrač u bilo čemu zakinut, apsolutno kazneni udarac, ali pošto je lopta upućena igraču koji s tim nema ništa, nije.”

Dotaknuo se Slovenac utakmice Gorice i Dinama koja je završila bez pobjednika (2:2).

O prvom golu Dinama protiv Gorice, odnosno zaleđu, Skomina je rekao: “Tu imamo potencijalno zaleđe da ili ne. To nije označeno. Kasnije je igrač Gorice došao do posjeda, to je nova akcija, zato se ne vraćamo nazad, regularan gol. Da nema kontrole Gorice, onda bismo imali situaciju za pregled VAR-a.”

Iz Dinama su se bunili na sudačku nadoknadu od pet minuta: “Trebala je minutu biti duža, ali imali smo u nadoknadi nadoknade tri minute od kojih se samo jedna igrala, to može biti rasprava, ali na to se vaditi… Ne znam. Tu se može pričati o jednoj minuti.”

U 66. minuti Martin Baturina je rekao pomoćnom sucu “Jesi li ti normalan?”, ali nije dobio žuti karton: “Očita pogreška pomoćnika. U praksi nije sve crno-bijelo. Igrač ga je dva puta pitao: ‘Jesi li ti normalan?’, nešto se treba i progutati. Treba razumjeti što je spontano, a što je preko nekog limita da mora biti kažnjivo. Ne bih se na to obazirao.”