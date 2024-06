SKener: Italija – reprezentacija bez igrača svjetske klase

Podijeli :

AP Photo by Guliver

Posljednji osvajač Europskog prvenstva - Italija, nalazi se u skupini B zajedno s Hrvatskom, Španjolskom i Albanijom. Upravo s potonjom reprezentacijom otvorit će svoj nastup u Njemačkoj. No, što možemo očekivati od Azzurra? Napisao Karlo Benat

Prije nepune tri godine, Talijani su na sveopće iznenađenje stigli do naslova prvaka Europe. Predvođeni izbornikom Robertom Mancinijem, Azzurri su u finalu odigranom na Wembleyju svladali Englesku nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. U grupnoj fazi imali su maksimalan učinak, dok su u nokaut fazi redom padali Austrija, Belgija, Španjolska i na kraju Engleska.

Jedna od glavnih karika te momčadi bio je vratar Gianluigi Donnarumma. On će i ove godine stajati na vratima Italije, no njegove izvedbe daleko su od onih s kojima je praktički donio naslov Italiji onomad. Talijan je u lošoj formi, a to smo posebno mogli vidjeti u dvomeču Barcelone i PSG-a u Ligi prvaka. Postao je sklon “glupim” pogreškama, te je on velika snaga talijanskih protivnika na ovom Euru. Praktički jedan njegov brain fart može odlučiti susret. Zasigurno je prije spadao u vratare svjestke klase, no to se danas ne može reći za 196 centimetara visokog Talijana.

Sadašnji izbornik, Luciano Spalletti, preferira igru s trojicom u posljednjoj liniji. Upravo u takvom sustavu bočni igrači imaju veliku ulogu. Tu se ističe lijevi bek Federico Dimarco iz Intera, koji je odigrao sjajnu sezonu u talijanskom prvaku. U ovoj momčadi Italije on je jedini igrač za kojeg se eventualno može reći da je svjetska klasa. Međutim, ima veliku konkurenciju u vidu Joška Gvardiola, Alejandra Grimalda i Thea Hernandeza na svojoj poziciji. Dimarco je izrazito opasan u igri prema naprijed te ima odličan centaršut. Shodno tomu, bit će ga zanimljivo pratiti na ovom turniru.

Sredinom teren ordinirat će Nicolo Barella i Jorginho. Dvojac je to koji je odigrao fantastičan turnir prije tri godine, a tada su imali veliku pomoć u vidu Marca Verattija koji nije pozvan za ovo natjecanje. Zasigruno je na njegovo ne uvrštavnje na popis utjecala činjenica da igra u Kataru.

Što se tiče napadačke trojke u formaciji 3-4-3, Talijane bi trebali predvoditi Federico Chiesa, Lorenzo Pellegrini te Gianluca Scamacca. Upravo je Chiesa bio jedan od najboljih igrača Italije u pohodu na njihovo zlato prije tri godine, međutim česti problemi s ozljedama utjecali su na daljnji razvoj njegove karijere. Prvi uzdanica u napadu zasigurno bi trebao biti Scamacca koji igra u odličnoj formi ove sezone za Atalantu, a posebno se ističu njegova dva pogotka Liverpoolu na Anfieldu u četvrtfinalu Europske lige.

Sve u svemu, rezultat ove Italije teško je precizno prognozirati. U pripremnim susretima s Turskom i BiH nisu oduševili, a grupa na Euru im je sve samo ne lagana. Prva utakmica s neugodnom Albanijom bit će ključna za Azzurre. U slučaju remija ili poraza, aktualnim europskim prvacima smiješi se ispadanje u skupini, jer Španjolska i Hrvatska nisu ekipe na kojima se možeš vaditi iz problema.

Prošli Euro nitko nije očekivao da osvoje, međutim tada su imali u svojim redovima Leonarda Bonuccija, Giorga Chiellinija, Cira Immobilea… Uz to, ostali igrači su im bili u puno boljoj formi. Uslijed toga, neki realan rezultat ove ekipe bila bi osmina finala, eventualno četvrtfinale ovisno o ždrijebu.