Šimunić za SK: Zašto Luka ne bi igrao i nakon Eura? Godine su samo broj, a od Španjolske sigurno nismo lošiji!

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac koji je na posebno emotivan način proživljavao igranje u reprezentaciji prisjetio se igračkih dana, te prognozirao novi veliki turnir

Josip Šimunić je čak 12 godina igrao za reprezentaciju. Uz 105 upisanih nastupa, zabio je tri gola. I dalje je u nogometu, ali nakon izborničkog staža sad je funkcioner.

Što trenutačno radite i gdje se vidite u nogometu?

“Trenutno sam u Zagrebu. Sada sam predsjednik Rudeša i ove sezone bili smo HNL-u, ali nažalost smo ispali. Idemo graditi daljnju budućnost, pokušati se vratiti što je prije moguće te se bazirati na mlade, poštene i potentne igrače.”

Približava se Euro, a euforija raste. Da vam je netko rekao da će Hrvatska dva puta osvojiti medalju na zadnja dva Svjetska prvenstva, što bi mu rekli?

“Najlakše je sada promijeniti svoje neko razmišljanje. Mi smo uvijek imali kvalitetu, ali uvijek nam je malo nedostajalo. Kada smo 2018. prvi put probili led nakon 1998. godine, mislim da smo dobili nekakvo samopouzdanje i neki gard. Taj gard imamo, a tu je poštovanje prema nama i protivnicima koje je još uvijek ovdje te je sada ogromno. To se jedino promijenilo i zbog toga ne trebamo se nikoga bojati. Da mi je to netko rekao, kazao bih da nemaju pojma i da nisu normalni. Da sam znao kako imamo kvalitetu, znao sam.”

Gdje vidite najveću snagu naše reprezentacije u nogometnom smislu?

“Rekao bih karakter jer se voli naša država. Ti dečki daju sve od sebe za svoju državu i igranje za Hrvatsku ima posebno značenje. Luka Modrić ima takav utjecaj na cijelu momčad i sve igrače na terenu te van terena. On je glavna i najveća karika uz izbornika.”

Hoćete li ići na utakmice Eura u ovoj grupnoj fazi?

“Idem na sve tri. U petak sam u Berlinu i ostat ću tamo gore. Produžit ću sve do kraja grupe, a za dalje ćemo vidjeti.”

Bili ste dio te Obitelji, koja sada naglašava posebno zajedništvo. Je li bilo tako u vašem dobu?

“Uvijek je imalo posebno značenje. Osjećaj je drugačiji kada si u tom društvu. Svi vole igrati za Hrvatsku i ujedno je čast. Kako je danas, vjerujem da je tako bilo prije.

Za koji trenutak u vašoj igračkoj karijeri biste rekli da je bio dobar, a za koji da je bio loš?

“Bilo je težih trenutaka, ali nogomet je kao život. Uz dobre trenutke, loše i teže čovjek treba prebroditi te uvijek ići prema naprijed. Kod mene nije bilo puno loših trenutaka što se karijere tiče, ali bilo je jako i puno lijepih.

Dugo ste bili reprezentativac Hrvatske, odnosno od 2001. do 2013. godine. Izbornici su vam bili Otto Barić, Zlatko Cico Kranjčar, Slaven Bilić i Igor Štimac. Prepričajte nam svoj odnos s njima.

“Zaboravili ste Mirka Jozića. On je bio prvi izbornik, koji me je pozvao. Svi su bili odlični izbornici i svatko na svoj način ima svoj karakter te karizmu. Svi su ponosni i stručni te svatko ima svoj stil nogometa da se igra. Oni su koliko-toliko imali uspjeha sa nama. Država, koja ima manje od četiri milijuna stanovnika je kvalificirana na svako veliko natjecanje. Praktički smo se svaki put kvalificirali, ali mislim da su apetiti sada malo veći. Ono što se radilo u zadnjih sedam godina je fenomenalno, a osim Jozića tu je još bio Niko Kovač.!

Koje reprezentacije smatrate najboljim i najtežim na Europskim te Svjetskim prvenstvima (u razdoblju dok ste igrali za Hrvatsku)?

“Rekao bih Francuska i Španjolska.”

Je li ovo zadnji Euro za Modrića i što očekujete od Perišića?

“Ne znam, to morate pitati Luku. Ako Luka ostane zdrav, zašto ne bi još igrao. Ljudi ne smiju gledati koliko netko ima godina, a on je svjetski fenomen, živi za nogomet, primjer svima. Ne vidim zašto bi išao u mirovinu za reprezentaciju. Neka dalje igra i neka nas vodi. Što se Perišića tiče, on je bio u jako teškoj situaciji. Imao je tešku ozljedu i mislim da je odlično da se vratio. On je veliki radnik i vrhunski nogometaš. Nadam se da će nam puno pomoći u ovim utakmicama, dati nam nešto što nam nedostaje i da će ostati zdrav.”

Na Svjetskim prvenstvima bili smo uspješniji po osvajanju medalja u odnosu na Euro. Koji je razlog tome da nam Svjetsko odgovara, a Euro ne odgovara s obzirom da smo znali ispadati i grupnoj ili nokaut-fazi?

“Odgovara nam Euro, a na zadnja dva prošli smo skupinu. Euro je teži, nego Svjetsko zbog načina igre. Tko god da se plasirao na Svjetsko je dobro, ali europski nogomet je najjači i daleko najbolji na svijetu te se teže kvalificirati i natjecati. Iako, uvijek bude neka komplicirana utakmica zato što se nogomet igra na drugi način.”

U grupnoj fazi Hrvatska se nalazi sa Albanijom, Italijom i Španjolskom. Malo o svakoj reprezentaciji i kako igrati protiv njih?

“Španjolska je odlična momčad, koja se pomladila. Specifična je te uvijek igra lijep i otvoren nogomet, ali mislim da smo ravnopravni s njima. Italija je također mlada i ima novog izbornika Spallettija, koji je vrhunski trener. U zadnjih sedam godina promijenila je način igranja. Sada igra ofenzivno i sa visokim presingom te je jako nezgodna. Albanija će biti najveće iznenađenje i ona je vrlo slična nama. Igrači vole svoju državu i maksimalno idu do kraja uz inat, koji imaju u sebi. Ne smijemo nikoga podcijeniti, a pogotovo oni nas.

Vaših idealnih 11 reprezentacije Hrvatske od 1990. do ove godine u formaciji 4-4-2?

“Golmani Dominik Livaković i Danijel Subašić. Na desnom beku je Darijo Srna, na lijevom Robert Jarni, stoperi Vedran Ćorluka i ja. Veznjaci su Luka Modrić, Ivan Rakitić, Niko Kranjčar i Mateo Kovačić. Napadači su Alen Bokšić i Davor Šuker.”