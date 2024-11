Varaždin svladao Šibenik i stigao na četvrto mjesto domaćeg prvenstva

Podijeli :

NK Varaždin

U prvoj utakmici 15. kola HNL-a Varaždin je kao domaćin svladao Šibenik sa 2-1 (1-0).

Golove za Varaždin postigli su Marko Dabro (6) i Leon Belcar (47), dok je na konačnih 2-1 smanjio Lovre Kulušić (82).

Bolji ulazak u utakmicu domaći su oplemenili i ranim golom, Mamić je odličnim proigravanjem “rasporio” obranu gostiju, a Dabro je pravovremeno utrčao te potom rutinski svladao Đakovića.

Do povećanja prednosti Varaždin je stigao na samom startu drugog poluvremena, Perić je pogrešno procijenio putanju jedne lopte, pa je do nje stigao Šego i sjurio se u kazneni prostor. Njegov je udarac zaustavila vratnica, no domaći je napadač prvi stigao do odbijene lopte i zatim ju lijepo ostavio na udarac Belcaru koji je bio precizniji te je zatresao mrežu za 2-0.

Šibenik se vratio u igru 10-ak minuta prije kraja dvoboja i to prvenstveno zahvaljujući domaćeg golmanu Zeleniki koji se nepotrebno poigravao s loptom u nogama, ona mu je pobjegla pa je do nje stigao Prekodravac koji je uposlio mladog Kulušića kojemu nije bilo teško pogoditi prazna vrata.

Ovom pobjedom Varaždin je skočio na četvrto mjesto s 24 boda, samo jednim manje od trećeg Dinama, a dva manje od druge Rijeke, dok je Šibenik šesti s 15 bodova, dva više od Slavena Belupa, Lokomotive i Istre 1961, a tri od Gorice.

Na vrhu je Hajduk s 29 bodova.