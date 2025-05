Sučić: Tužan dan. Kad sam vidio da Zajec plače, ni ja se nisam mogao suzdržati

Petar Sučić odigrao je svoju posljednju utakmicu za Dinamo u kojoj je postigao jedini gol u pobjedi protiv Varaždina, no taj rezultat nije bio dovoljan za osvajanje naslova jer je Rijeka slavila protiv Slaven Belupa.

Sučić, koji na ljeto prelazi u Inter u transferu vrijednom 14.5 milijuna eura s bonusima, bio je vidno potresen pri izlasku iz igre. Sjedeći uz klupu, prekrio je lice i dijelio tugu s ostatkom momčadi. Nakon utakmice dao je izjavu u kojoj je izrazio razočaranje zbog izgubljenog naslova, ali i zahvalnost Dinamu i navijačima na svemu što su mu pružili.

“Jako emotivan dan za mene i moju obitelj. Žao mi je što nismo uspjeli uzeti naslov. Čestitam Rijeci, ali smo bar završili prvenstvo pobjedom pred našim navijačima. Pogodak? Volim igrati mali nogomet, od toga mi je ostao lažnjak, potrefila se takva situacija”, započeo je.

O svom boravku u Dinamu rekao je: “Žao mi je što nisam duže ostao u Dinamu. Sretan sam što sam ostvario i momčadski i individualno. U prvoj sezoni sam osvojio sve, sada ništa, ali tako je. Promijenio sam puno trenera i suigrača. Svima zahvaljujem, od svih sam nešto naučio. Hvala upravi, spremačicama, navijačima, vama koji pišete o Dinamu.”

“U Ligi prvaka smo pokazali kakvi smo kada smo maksimalni. Ne mogu reći da u prvenstvu nismo bili takvi, ali jednostavno nije išlo. Ne znam zašto, ne mogu to reći. Mora doći jedna godina i Dinamu, ali mislim da se Dinamu može dogoditi samo jedna ovakva sezona”, nastavio je.

“Kad sam vidio da Zajec plače, ni ja nisam mogao izdržati. Navijači su odlični cijele sezone. Mislim da smo im i mi to uzvraćali na terenu, ali sitnice su odlučile. Inter? Pod dojmom sam, ali kad dođem tamo jedva ću čekati da sve počne. Ako me itko mogao pripremiti za Inter, to je Dinamo. Mislim da sam profilom dobar za njih”, zaključio je.