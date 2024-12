Sportski direktor Hajduka: Moramo čestitati Kaliniću na transferu Rakitića. Livaja? Cvjeta u okruženju u kojem se nalazi

Podijeli :

HNK Hajduk Rijeka

Sportski direktor Hajduka Francois Vitali dao je intervju za francuski RMC Sport govorio je o hrvatskom nogometu, Lilleu u kojem je prije radio, a imao je što za reći i na sadašnjeg poslodavca kao i o Ivanu Rakitiću, Marku Livaji te Martinu Baturini.

“Moramo čestitati na transferu koji je napravljen, prije svega Nikoli Kaliniću, koji je u jako dobrim odnosima s Ivanom Rakitićem. Rakitić, iako ima svoje godine, netko je tko donosi puno. On kroz iskustvo i kvalitetu donosi puno na terenu, ali izvan terena on donosi jednu formu zrelosti, donosi smirenost, donosi pozitivan imidž, sposobnost komunikacije. To je prava prednost i izvrstan posao Hajduka, čak i ako sada ima 35 ili 36 godina, ne znam točno”, rekao je o Rakitiću pa nastavio:

“Nije u godinama u kojima je bio u Barceloni, ali njegovo iskustvo zapravo dopušta balans, dopušta prenošenje poruke trenera igračima.”

Dotaknuo se i Marka Livaje, te Baturine.

“Vrlo dobro znamo da učinkovitost igrača ne ovisi uvijek o njegovoj kvaliteti, već i o sredini u kojoj se uspijeva razviti i napredovati. On je malo iznad 30 godina i cvjeta u okruženju u kojem se nalazi i ovdje je obožavan. Sve to je negdje usklađeno i dopušta mu da pronađe najbolji nivo. Osim toga, svaki dan ga trener gura prema naprijed, kao i sve druge igrače.”

“Baturina je igrač o kojem priča Hrvatska i on će ostvariti veliki transfer. Čuo sam da je PSG zainteresiran za njega, a znam i da je porijeklom iz Splita”, izjavio je Vitali i dodao: