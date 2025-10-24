‘Livaja i Garcia moraju prijateljski sjesti i raščistiti situaciju. Zanima me što će biti kad se Livaja oporavi’

Podijeli :

Uoči gostovanja Hajduka kod Gorice na otvaranju 11. kola SHNL-a bivši igrač splitskih Bilih Ivo Cuzzi komentirao je aktualnosti na Poljudu.

Gostujući u petak u emisiji Jutro SK Cuzzi se osvrnuo na recentan pozitivan niz Hajduka i posebice izvrsnu igru u pobjedi nad Istrom u Puli prošlog vikenda.

“Odigrali su izvanredno, konačno. Djelovali su moćno i energično, pogotovo mladi igrači na čelu sa Šegom i Pukštasom. Prije toga imali smo sličan primjer u Osijeku i izdvojio bih te dvije utakmice kao blistave trenutke ove sezone. Hajduk je isplivao iz neugodne situacije i eksperimentiranja, improviziranja trenera. To je njegovo pravo, ali sad je pronašao formulu koja je učinkovita i ubojita. Hajduk ima sve karte da nastavi uspješan niz, u boljoj je formi od Gorice.”

Cuzzi je nastavio govoreći o treneru Gonzalu Garciji i statusu kapetana Marka Livaje.

“Garcia je mlad, zanimljiv trener koji je imao puno lutanja. Nije lako doći u Hajduk. Bitan je dijalog igrača i trenera i to za sada Garcia nije postigao s Livajom. Mora ga upoznati na ljudskoj razini, kao karakter. Očekujem da će to postići, na obostrano dobro jer se radi o izvanrednom igraču koji može produžiti ovu Hajdukovu ubojitost. Kako mi se sada čini, situacija tome ne ide u prilog. Ova mi ozljeda predugo traje. Dobronamjerno savjetujem da Garcia i Livaja prijateljski sjednu i raščiste situaciju.”

Upravo bi taj odnos, ističe Cuzzi, mogao biti ključan za Hajdukovu sezonu.

“Garcia s mladim igračima i improvizacijama uspijeva, treba mu odati priznanje, ali s Livajom kao klasom to bi bilo učinkovitije. Može ga se upotrijebiti na više načina. Ne mora ni Livaja biti isključiv u zahtjevima, već se podrediti momčadi i treneru. Treba ih približiti, a Livaja je toliko dobar da Hajduk s njim može biti samo bolji. Ključno će biti kad se Livaja oporavi, zanima me kako će tada izgledati s Garcijom.”

