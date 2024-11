Hajduk odgovorio Dinamu: ‘Veselimo se derbiju kad možemo sve uživo raspraviti’

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Nema mira na relaciji Zagreb - Split.

Trener Hajduka Gennaro Gattuso rekao je nakon remija s Istrom (1:1) da su mu četvrti sudac i VAR sudac priznali da je trebao biti penal na Melnjaku. To se nije svidjelo Dinamu koji je u javnost izašao preko ‘neimenovanih izvora’ kojima je ‘puna kapa kuknjave s Poljuda’.

Navodno su u Maksimiru analizirali suđenje na utakmici Hajduka i Istre te došli do zaključka da je Istra teže oštećena od Splićana. Uz to su Hajduku poručili: Ako želite strane suce, recite to glasno i Dinamo će bez zadrške podržati. O svemu stigao je i odgovor s Poljuda.

“Popričali smo malo na tu temu s ‘neimenovanim izvorima’ s Poljuda. U Hajduku jesu za strane suce, ali ne u derbijima, nego ako igdje uopće i treba, to su tzv. manje utakmice, a za derbije priželjkuju najbolje hrvatske suce kojima bi to bila odskočna daska i dragocjeno iskustvo za međunarodnu scenu. Ne prihvaća se ovdje teza da Hrvatska nema kvalitetnih i talentiranih mladih sudaca, već su kardinalne pogreške kojima smo svjedočili više od desetljeća posljedica napredovanja podobnih, a ne najboljih”, piše Dalmatinski portal pa prenosi poruku s Poljuda:

“Veselimo se derbiju prvog dana prosinca, kada možemo sve i uživo raspraviti, imenom i prezimenom.”