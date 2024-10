Gattuso: Četiri boda prednosti su ništa, nemojmo se zavaravati

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U susretu 10. kola Supersport HNL-a Hajduk je u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo sa 2-0 pobjegavši Rijeci i Dinamu na četiri boda prednosti. Hajduk je još uvijek bez poraza, a zadovoljan nakon utakmice je bio trener Gennaro Gattuso.

Nakon utakmice Slaven Belupa i Hajduka su krenule scene za naježit se svakom navijaču ‘Bijelih’.

Najprije je Gennaro Gattuso podigao publiku na noge, skandirali su mu ‘Rino, Rino’, a potom je Torcida krenula s pjesmom ‘Dalmacijo, moja ružo procvala’, što je izgledalo tako da je učinilo ovo gostovanje posebnim za svakoga tko je uživo pratio dvoboj u Koprivnici.

Gattuso je nakon utakmice zaključio:

“U prvih 20 minuta bili smo jako loši, Filip Uremović je tu griješio jer je izlazio van i tu smo na koncu imali sreće. Ispravili smo sve, zabili gol i početi izgledati kao momčad u nastavku. Rijeka je ovdje igrala neriješeno, Dinamo primio četiri gola tako da smo zadovoljni”, rekao je Gattuso pa dodao o dvojbenom drugom golu Biuka, prije kojeg je bila situacija gdje je Diallo oborio Boseca.

“Četiri suca su u VAR sobi, nije moj posao da procjenjujem gol ili ne. Nadam se da su pravedno presudili.”

Hajduk je ove sezone već nekoliko puta pokazao karakter u trenucima kad mu ne ide najbolje. Koliko je u tim teškim trenucima lakše voditi momčad kada je igrač poput Ivana Rakitića na terenu i koliko vam je Ivan olakšao stvaranje takvog garda?

“Već prije dva tjedna sam rekao da je Ivan za mene dar Božji. I to ne samo na terenu, već i van njega. On je šampion u svakom smislu, moja želja je da ostane što duže aktivan kao igrač. Malo je igrača na svijetu poput njega. Jako je inteligentan i puno mi pomaže, pravi je lider. Kad me mladi igrači pitaju kako se trebaju ponašati, onda im kažem da trebaju biti kao Ivan. O njemu sve govori njegova karijera. “

Stipe Biuk odigrao je jako dobru utakmicu. Nakon asistencije u prošlom kolu, danas se upisao među strijelce. Publika ga je pozdravila gromoglasnim pljeskom kada je izlazio iz igre, a koliko ste vi zadovoljni s njegovim izvedbama?

“Stipe je odličan igrač, otišao je prije nekoliko godina iz kluba za dobar novac. Vani se nije naigrao te je iskazao veliku želju za povratkom. Jako se radujem što se vratio, a od njega očekujem još više. Ima tehniku i brzinu te je tip igrača kojeg ja volim. Mora se još više truditi na treningu i to je igrač koji zasigurno može zabiti i više od 8 golova po sezoni. On može biti jedan od protagonista ove momčadi. “

Rivali su kiksali, sada imate četiri boda prednosti. Navijači su euforični, što za vas predstavlja ta situacija?

“Ova četiri boda su ništa, nećemo se na njih ni osvrtati. Ako mislimo da je to velika prednost, varamo se. Iznenađen sam pomalo s ovom situacijom, ali ona je plod našeg rada. Ne možemo se opustiti, već moramo ići utakmicu po utakmicu. Ovakav Hajduk gledate zbog truda koji igrači ulažu na svakom treningu. Prošla godina nam je pouka, tek na kraju sezone možemo pričati.”

“Za kraj, volio bih se zahvaliti našim navijačima. Tisuću ih je došlo iz Splita, nešto manje iz okolnih gradova. Hvala im puno, ova pobjeda je za njih,” zaključio je Gattuso.

Najavio je i utakmicu s Lokomotivom.

“Čeka nas jedna teška utakmica, trenutno kako igra Hajduk nije normalno, ali imamo još dosta toga za raditi i to je naš put. Kada završi sezona, podvući ćemo crtu, zaključio je strateg Hajduka.”