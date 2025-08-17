Garcia: Naravno da su navijači ljuti, trpe već 20 godina, oni mogu raditi što hoće

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Strateg Hajduka je podijelio svoje dojmove nakon treće uzastopne pobjede u HNL-u.

U zadnjoj utakmici 3. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Slaven Belupo sa 3-0 (0-0).

Nakon bolnog poraza u Tirani poslije 120 minuta prije tri dana, trener Hajduka Gonzalo Garcia napravio je čak sedam izmjena u početnoj postavi, ali igrači koji su dobili priliku većinom ju nisu iskoristili.

Strijelci za Hajduk bili su Abdoulie Sanyang Bamba (69, 88) i Rokas Pukštas (78).

Hajduk je tako zadržao stopostotni učinak u prvenstvu nakon tri odigrana kola.

Poslije utakmice je Gonzalo Garcia, trener Hajduka razgovarao s okupljenim novinarima na konferenciji za medije. Prva tema o kojoj je govorio bio je incident s kraja utakmice. Naime, Livaja je poveo ostatak momčadi prema sjevernoj tribini kako bi pozdravili Torcidu, međutim navijači su ih otjerali bacanjem gomile baklji:

“Nisam vidio što se dogodilo na kraju. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu. Ako igraš ovako, rezultat je sporedan. Ako igrač ovako, svi moraju biti sretni i ponosni. Naravno da su navijači ljuti, trpe već 15 ili 20 godina, oni mogu raditi što hoće. Mi smo tu da izgradimo momčad i donesemo im rezultate. Svi smo mi htjeli igrati Europu, ali nije dovoljno samo željeti. Na igračima se vidi da imaju veliku želju, to je baza. Dalje moramo graditi korak po korak.”

Španjolsko-urugvajski stručnjak napravio je čak sedam promjena u prvih 11. Evo kako je vidio nastupe nekih od njih:

“Odigrali su odličnu utakmicu. Posljednjih tjedana smo dosta pričali s Pukštasom i Sigurom o nekim stvarima koje su danas radili odlično. Mislim da su svi kao momčad odigrali jako dobru utakmicu. Ne opterećujem se time je li netko promašio centaršut ili šansu, generalno smo bili jako dobri. Zadovoljan sam s onima koji su počeli, ali i s onima koji su ušli. Svi su donijeli dodatnu energiju.”

Navijači Hajduka su svoju ljutnju zbog ispadanja iz Europe demonstrirali šutnjom od samog početka utakmice. Garcia tvrdi da se ne zamara time:

“Nije me briga. Kad si trener, vrijeme ti kreće curiti čim prihvatiš posao. Od toga možeš samo unatrag. Mi smo jako sretni kad nas navijači podržavaju, ali moramo biti svjesni da postoji i druga strana. Dajemo sve od sebe da stvorimo igru što prije, ali želim biti jasan – nije na meni hoću li dobiti vrijeme koje je potrebno. Nije me briga, imao sam sličnu situaciju u Twenteu. Imam u svom stožeru pet-šest ljudi koje sam doveo sa sobom i koje slušam, ostalo me ne zanima.”

Marko Livaja nije bio uvršten u prvih 11, ali Garcia ima velika očekivanja od njega:

“Marko će za nas biti jako bitan, ali mi tražimo od njega više. On je sjajan tip, puno je pritiska i tenzija oko njega, moramo ga zaštititi. On će biti još bolji. Volim ga i mislim da je među tri ili pet najboljih igrača koje sam trenirao, ako ne i najbolji. Od njega očekujem top sezonu, ali za to nam treba top momčad. Ako nismo svi top, onda imamo problem. Mi nismo Manchester City ili Barcelona, nismo na toj razini.”

Upitan je o greškama koje je napravio tijekom uzvratne utakmice protiv Dinamo Cityja:

“Gledajte, uvijek radim greške. Svaki dan radim greške. Naravno, ta utakmica je moja odgovornost. Taktički oni nisu radili ništa što mi nismo očekivali, ali igrali smo bez energije. Ne znam je li to do pritiska ili umora, ali morate znati da gradimo ekipu koja će moći svaki tjedan igrati u takvom ritmu.”

Hajduk će prvi put od početka sezone imati tjedan dana odmora između dvaju utakmica:

“Počeli smo pripreme s nekim igračima i s njima trenirali kako da igramo ono što želimo. Onda smo usred tog ritma ostali bez dijela tih igrača, nismo stigli ništa trenirati. Nismo imali vremena uigravati igrače koje sada imamo u momčadi. Sad ćemo imati malo više vremena da se upoznamo, treniramo i pokušamo razviti proces u kojem se nalazimo.”

Komentirao je fantastičan nastup Bambe, koji je bio junak protiv Belupa s dva postignuta gola:

“Dobar je igrač. Ako je ekipa dobra, Bamba je još bolji. Svi igrači će rasti kako će ekipa rasti. Momčad je baza za razvoj svakog pojedinca. Kad sam došao vidio sam da je bio tužan, sada je malo sretniji, vidi se da je zadovoljan. Imat će loše utakmice. Imat će utakmice u kojima će jednu loptu zapucati u Torcidu, drugu na tribine, to je normalno.”