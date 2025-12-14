Evo kad će Istra i Rijeka odigrati nastavak prekinute utakmice

Podijeli :

NK Rijeka

Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1-1. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Lawal pogodivši iz blizine.

No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Menalo glavom pogodio za 1-1.

U 15. minuti utakmica je nakratko prekinuta. Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati s crvenom. Međutim, u 20. minuti sudac je povukao ekipe s terena jer su uvjeti za igru bili sve teži.

Objavljeno je kako će prekid trajati desetak minuta nakon čega će se vidjeti može li se igrati. Kako nije bilo pomaka, sudac Ante Čulina je prekinuo utakmicu.

Nekoliko sati kasnije, donijeta je odluka da će se susret nastaviti tek prije početka proljetnog dijela prvenstva koji starta krajem siječnja 2026. godine

Takav raspored odgovara Rijeci jer u četvrtak gostuje kod Šahtara u Konferencijskoj ligi pa bi joj nastavak utakmice u ponedjeljak predstavljao dodatno opterećenje.