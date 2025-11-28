Carević uoči Dinama: ‘Neće me zavarati njihov poraz od Lillea’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Utakmice 15. kola SuperSport HNL-a igraju se od petka do ponedjeljka. Kolo otvaraju Vukovar i Osijek u petak u 18 sati u dvoboju momčadi iz donjeg dijela ljestvice, a zatvaraju ga Gorica i Dinamo u ponedjeljak od 18 sati u Velikoj Gorici.

Trener Gorice Mario Carević u najavi je istaknuo da njegovu momčad čeka vrlo zahtjevan susret s hrvatskim doprvakom:

“Dinamo je naravno favorit, morat ćemo biti na vrhuncu svojih mogućnosti da bi nešto tražili protiv njih. Vjerujem u svoje momke i nadam se da ćemo biti na nivou. Imamo se pravo nadati pozitivnom rezultatu. Manjak kvalitete treba nadomjestiti požrtvovnošću, s velikom količiniom trke, s ogromnom disciplinom.”

Gorica je ove sezone već svladala Dinamo u prvom međusobnom ogledu, no Carević naglašava kako sada očekuje drugačiju utakmicu i promijenjenog protivnika:

“Mislim da je Dinamo sada drugačiji, duže su skupa, bolje se poznaju. Pitanje je opet tko će početi za Modre. Ne očekujem neke velike promjene, eventualno da će se mijenjati dva igrača u prvih 11.”

Gorica će protiv Dinama biti bez Ikera Poze, koji zbog suspenzije ne može nastupiti:

“Znamo njegovo značenje za ekipu kako u fazi obrane tako i u fazi napada.”

Carević se osvrnuo i na težak Dinamov poraz kod Lillea u Europskoj ligi, podsjetivši pritom na veliku razliku u kvaliteti između tih dviju liga:

“Francuska liga je miljama ispred naše, što se tiče intenziteta, tranzicija… Opet bi možda druga utakmica bila da sudac Bakraru nije poništio gol. Takva je utakmica bila, no to jučer me sigurno neće zavarati.”