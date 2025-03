Spremaju se tektonske promjene? Talijani žele igrati utakmicu Serie A u SAD-u!

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Talijanska Serie A mogla bi postati prva velika europska liga koja će utakmice regularne sezone igrati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Europski nogometni velikani već godinama gostuju u SAD na predsezonskim susretima, no Talijanima sada žele u roku od tri godine igrati i službene ligaške utakmice na američkom tlu.

Predsjednik Lega Serie A Ezio Simonelli potvrdio je da se radi na projektu dovođenja nogometne Serie A u Sjedinjene Države, tvrdeći da talijanski prvoligaši želi postati prva liga u Europi koja će igrati ligaške utakmice na američkom tlu.

“Ovo je tržište na koje računamo, imamo devet američkih vlasnika i jednog Kanađanina, kojima puno dugujem s obzirom da su me izabrali, pa je normalno da se želimo fokusirati na ovo područje. Naš proizvod je prekrasan, ne samo da smo u ligi s najviše američkih vlasnika, već postoje i potencijalni kupci koji razgledavaju izloge, pa to znači da određene skupine vjeruju u mogućnost zarade u Italiji,” poručio je Simonelli iz New Yorka.

Komercijalni i marketinški direktor Serie A Michele Ciccarese je dodao kako Serie A želi biti “pokretač trendova” i ubirati financijske plodove.

“Radimo na tome da to učinimo, ali postoje prepreke koje moramo prevladati s pravom strategijom i uz potporu klubova,” kazao je Ciccarese, prenose talijanski mediji.

U američkim rukama su Inter, Milan, Atalanta, Roma, Fiorentina, Parma, Venezia i Spezija, dok Kanađani vode Bolognu.

Trenutno se neke od najvećih zvijezda američke reprezentacije natječu u Serie A. Christian Pulisic je član Milana, baš kao i njegov suigrač Yunus Musah. Weston McKennie i Timothy Weah igraju za Juventus, dok je Kristoffer Lund član Palerma.