Bašić dobio dozvolu pregovarati s drugim klubovima, ali za njega je opcija samo – Lazio

xAntonioxBalascox via Guliver

Lazio je započeo razgovore o produženju ugovora s Tomom Bašićem (29), no pregovori su trenutačno usporeni.

Ipak, hrvatski veznjak navodno nema dvojbi i čeka poziv rimskog kluba kako bi posao bio zaključen. Iako mu ugovor uskoro istječe i već sada može razgovarati s drugim klubovima, Bašić ne razmatra alternative, piše Tuttomercatoweb.

Bašić je dao pristanak za nastavak suradnje s trenerom Mauriziom Sarrijem, s kojim ima dobar odnos i međusobno povjerenje. Talijanski mediji navode da je prihvatio ponudu Lazija vrijednu 1,8 milijuna eura neto po sezoni.

Situacija se znatno promijenila u odnosu na prošlu sezonu, kada je Bašić uglavnom bio na klupi ili izvan momčadi te se spominjao i mogući povratak u Hajduk. Ove sezone Sarri ga vidi kao važan dio momčadi devetoplasiranog kluba Serie A. Dosad je upisao 14 nastupa uz jedan pogodak i dvije asistencije.

Rođeni Zagrepčanin prve je nogometne korake napravio u Dubravi, a s deset godina prešao je u Zagreb, gdje je proveo sedam godina u mlađim kategorijama. Hajduk ga je 2014. doveo neposredno prije punoljetnosti te poslao na posudbu u Rudeš, gdje je u jednoj sezoni odigrao 25 utakmica i postigao dva gola.

Nakon povratka na Poljud, u sezoni 2015./16. upisao je prve nastupe za seniorsku momčad, a već iduće godine postao standardan, s 36 utakmica, šest golova i šest asistencija. Ukupno je za Hajduk odigrao 75 utakmica, zabio 11 golova i upisao 14 asistencija. Klub ga je 2018. prodao Bordeauxu za 3,8 milijuna eura, što ga i danas svrstava među najveće izlazne transfere u povijesti Hajduka.

U Francuskoj je proveo tri sezone kao standardni član momčadi, skupivši 82 nastupa, devet golova i pet asistencija. U Lazio je stigao 2021. za 7,1 milijun eura te je prve dvije sezone redovito igrao, uglavnom ulazeći s klupe. Nakon razdoblja u kojem je ispao iz planova, ove sezone vratio se u velikom stilu i ponovno postao važan dio momčadi.