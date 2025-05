Atalanta osigurala plasman u Ligu prvaka i pomogla Tudorovom Juventusu

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

U posljednjem susretu 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je u Bergamu pobijedila Romu sa 2-1 osiguravši treće mjesto i plasman u Ligu prvaka dva kola prije kraja prvenstva.

Atalanta sada ima 71 bod, sedam više od Juventusa i Lazija, dok je Roma ostala šesta sa 63 boda. Na vrhu su Napoli sa 78 i Inter sa 77 bodova.

Domaćin je sjajno otvorio utakmicu i već u devetoj minuti je poveo. Charles De Ketelaere je uposlio Ademolu Lookmana, koji se u kaznenom prostoru lijepo okrenuo i sjajno pogodio za vodstvo. U 18. minuti gosti su mogli izjednačiti, međutim Mario Pašalić je blokirao šut Manu Koneu spasivši momčad iz Bergama.

Dvije minute kasnije domaćin je u istom napadu imao dvije odlične prilike. Prvo je pucao De Ketelaere, no Mile Svilar je obranio, lopta je došla do Matea Reteguija, ali je Argentinac prebacio gol. Ketelaere je imao lijepu priliku i u 24. minuti, no slabo je pucao.

U završnici poluvremena Roma je došla do daha i gosti su u 32. minuti izjednačili. Matias Soule je ubacio, a Bryan Cristante glavom pogodio za 1-1. U sudačkoj nadoknadi gosti su mogli i okrenuti rezultat, Eldor Šomurodov je prošao po desnom krilu uposlivši povratnom loptom Konea, ali se Francuz spetljao.

U 64. minuti sudac Simone Sozza dosudio je kazneni udarac za goste nakon duela Pašalića i Konea, međutim nakon pregleda video snimke poništio je svoju odluku jer se pokazalo kako nije bilo kontakta između hrvatskog veznjaka i Romina napadača.

Petnaest minuta prije kraja Atalanta je ponovo stigla do vodstva. Lookman je ubacio prizemnu loptu s lijeve strane, gostujuća obrana je očistila, ali je na natrčao Ibrahim Sulemana koji je opalio s 20 metara i pogodio. Ganski veznjak je ušao u igru deset minuta ranije umjesto Pašalića. Do kraja susreta Roma je lovila remi, no nije uspjela.